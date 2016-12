Ministerul Agriculturii primește cei mai mulți bani la a doua rectificare bugetară

Ministerele Agriculturii, Dezvoltării Regionale, Fondurilor Europene şi Finanţelor vor primi cei mai mulţi bani la cea de-a doua rectificare bugetară din acest an, iar sumele puse la dispoziţia Transporturilor şi Energiei vor fi diminuate, per total deficitul urmând să rămână la 1,85% din PIB. Astfel, ministerul Agriculturii va primi în plus 769,5 milioane lei, Dezvoltarea Regională 754,4 milioane lei, Fondurile Europene 729,6 milioane lei, Finanţele 584,3 milioane lei, Apărarea 558,1 milioane lei, Educaţia 271,4 milioane lei, Afaceri Interne 269,2 milioane lei, Justiţie 245 milioane lei, Serviciul Român de Informaţii 140,4 milioane lei, Afacerile Externe 132,8 milioane lei, iar Ministerul Muncii 80,1 milioane lei, potrivit proiectului de rectificare. Vor fi reduse, în schimb, bugetul Ministerului Transporturilor, cu 1,61 miliarde lei, şi cel al Energiei, cu 108,1 milioane lei.