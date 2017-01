Ministerul Agriculturii vrea bani europeni şi pentru 2010

Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) intenţionează să notifice Comisia Europeană (CE) privind continuarea acordării unor ajutoare de stat şi după anul 2009, după ce prelungirea unor măsuri de sprijin din sectorul vegetal şi zootehnic a fost respinsă recent de Comisie, a informat, ieri, MAPDR. Astfel, România va solicita acordarea din 2010 a despăgubirilor în caz de calamităţi naturale şi pentru animalele tăiate, ucise - afectate de boli, acordarea sprijinului pentru asigurarea culturilor şi şeptelului (totalitatea animalelor domestice crescute într-o gospodărie - n.r.), precum şi a ajutoarelor legate de îndeplinirea cerinţelor suplimentare privind bunăstarea animalelor. De asemenea, vor fi notificate, în vederea prelungirii, schemele privind conducerea registrelor genealogice - sub forma de finanţare servicii, de finanţare a acţiunilor fitosanitare de interes naţional, de susţinere a unor invesţii în agricultură - garantarea creditelor de investiţii şi a creditelor (80%) pentru capital de lucru aferentă IMM-urilor. În plus, se va solicita reducerea accizei pentru motorina utilizată în agricultură, horticultură, inclusiv pentru irigaţii, în zootehnie, silvicultură şi a celei pentru energia electrică utilizată, cum ar fi la staţiile de pompare pentru irigaţii. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, declara, marţi, la ieşirea de la audierea Comisiei de anchetă privind sistemul de irigaţii că CE a respins solicitarea României de a prelungi acordarea ajutoarelor de stat din agricultură după anul 2009. Potrivit MAPDR, din 2010 nu vor mai putea fi acordate susţinerile pentru producţia de sfeclă de zahăr, orez, in şi cînepă pentru fibră, culturile de soia, tutun, subvenţia pentru motorina folosită în agricultură, sprijinul pentru legumele produse în seră, şi nici subvenţia pentru producţia de cartofi de sămînţă şi material săditor pomicol şi viticol certificată. Totodată, fermierii români nu vor mai primi de anul viitor nici susţinerea pentru producţiile de carne de porc şi pasăre - pui broiler şi a celei de ouă de consum, pentru îmbunătăţirea calităţii şi igienei laptelui de vacă. De asemenea, fermierii nu vor mai primi finanţare pentru materialul seminal congelat de taur folosit la însămînţarea artificială a fermelor din specia bovine.