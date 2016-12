Ministerul Comunicaţiilor nu vrea să nu mai coordoneze singur serviciul 112

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a iniţiat demersurile de constituire a Comitetului naţional de coordonare a activităţii „Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă (SNUAU) 112”, arată ministrul de resort, Gabriel Sandu. Întreaga activitate SNUAU va fi coordonată de către acest comitet, care are un statut de organism interinstituţional şi care va funcţiona sub autoritatea Guvernului României. Comitetul are în componenţă, în calitate de preşedinte, pe ministrul Comunicaţiilor, ca vicepreşedinte, pe administratorul SNUAU, iar în calitate de membri reprezentanţi la nivel de secretar de stat din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Sănătăţii, precum şi unul dintre vicepreşedinţii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. În principal, comitetul are rolul realizării şi elaborării politicii şi strategiei privind funcţionarea, operarea şi dezvoltarea SNUAU, precum şi a serviciului de urgenţă 112. Totodată, comitetul coordonează la nivel naţional, în mod unitar, acţiunile tuturor organismelor implicate în funcţionarea SNUAU conform cerinţelor europene în domeniu.