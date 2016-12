Ministerul de Interne şi-ar putea închiria elicopterele

Reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) intenţionează să îşi închirieze elicopterele pentru activităţi civile. Specialiştii spun că MAI ar avea doar de câştigat în cazul în care această idee va fi pusă în practică: pe de o parte ar obţine bani de la clienţi, iar pe de altă parte piloţii instituţiei ar face orele de pregătire de care au nevoie. Şeful Inspectoratului General de Aviaţie, colonelul Dorel Grădinaru, a declarat: „Se agaţă de elicopter un stâlp de înaltă tensiune, un rezervor. Aici putem să asimilăm foarte multe ore de pregătire. Se ia un bloc de beton de trei tone, se agaţă de elicopter şi se face antrenament cu el”. În plus, spun reprezentanţii MAI, fie că zboară, fie că rămân la sol, aparatele au nevoie de reparaţii importante, care sunt foarte costisitoare. În condiţiile în care bugetul alocat abia acoperă aceste cheltuieli, o asemenea sursă de finanţare ar fi foarte importantă. „Aceste fonduri nu ar merge către salariile piloţilor, nu ar fi folosiţi pentru prime, doar pentru menţinerea în stare de funcţionare a tehnicii de aviaţie. Cu fondurile pe care le-am câştiga, am putea susţine reparaţia elicopterelor şi am putea cumpăra combustibil! În situaţia în care un elicopter implicat într-o operaţiune civilă va fi solicitat într-o misiune operativă a Ministerului de Interne, se va întrerupe zborul, iar aparatul va merge acolo unde este nevoie de el”, a mai adăugat colonelul Dorel Grădinaru. În prezent, iniţiativa se află încă la nivel de proiect de lege, publicat pentru dezbatere pe pagina web a MAI.