Ministerul Economiei lasă locuinţele ANL fără curent

Proiectul celor patru blocuri ANL destinate închirierii pentru cazuri sociale, demarat în urmă cu câţiva ani, la Hârşova, a ajuns la final. Primăria oraşului a făcut recepţia pentru cele patru blocuri, urmând să finalizeze ultimele investiţii pentru a le putea preda noilor chiriaşi. „Am pus la punct şi lista cu beneficiari. Au fost depuse la Primărie peste 300 de dosare. Analiza a fost dificilă, iar criteriile de acordare, respectate cu stricteţe. Chiar dacă am avut punctajele de la ANL, noi am dorit să facem şi anchete sociale, pentru a vedea clar care este situaţia celor care au depus dosarele. Mi s-a părut normal să ofer o locuinţă spre închiriere mai degrabă unei familii cu copii decât unei familii formate doar din soţ şi soţie”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. În ceea ce priveşte construcţia blocurilor ANL, aceasta s-a realizat numai cu forţă de muncă din oraş. „Am dorit să oferim o mână de ajutor firmelor de construcţii din Hârşova. Am ales patru societăţi de pe plan local care să lucreze la aceste blocuri. În aceste condiţii, banii au rămas tot la nivel local, pentru că cei peste 100 de oameni care au lucrat plătesc şi astăzi taxele şi impozitele aici”, a spus primarul. Dacă până în prezent lucrurile au mers aşa cum şi-a dorit primarul, există, totuşi, o problemă la care încă nu s-a găsit rezolvare. “Avem o problemă în ceea ce priveşte racordarea la energia electrică. Italienii care au preluat ENEL nu doresc să ne sprijine eforturile. Ei ne obligă acum să facem noi o investiţie de peste 1.000.000 de lei pentru racordarea la energie electrică. Cred că statul român a greşit când a făcut privatizarea ENEL, care este stat în stat şi nimeni nu-i face nimic. Am sesizat problemele la Ministerul Economiei, la Ministerul Dezvoltării, dar până acum nu am primit decât promisiuni, nimic concret. Am depus acum doi ani la Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), un proiect privind electrificarea. După ce a zăcut un an prin birourile MAI, fără ca nimeni să îl analizeze, proiectul a fost transferat la Ministerul Economiei, de unde nu am primit niciun răspuns deocamdată. Sper să fie unul favorabil. Acum câteva săptămâni, la CJC a venit o hârtie de la Ministerul Economiei în care se precizează că Electrica va analiza dosarul şi va decide dacă se face investiţia. Dar cum cei de la Electrica nu au niciun gând să facă investiţii, este clar că proiectul a fost făcut degeaba”, a afirmat Nădrag. Primarul susţine că nu i-au rămas decât două soluţii. “Eu acum pot să repartizez locuinţele aşa, fără reţeaua de electrificare făcută, şi să las oamenii să blocheze drumul european, poate aşa autorităţile centrale se uită şi la noi şi ne vin în ajutor. Sau pot să las locuinţele nerepartizate, dar asta înseamnă să compromit programul Primăriei. Oricum, bani la buget pentru racordarea la energie a celor patru blocuri nu avem”, a spus primarul.