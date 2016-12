Ministerul Educației lansează licitația pentru manuale

Ministerul Educației a lansat licitația deschisă pentru achiziția de manuale școlare noi de clasa a III-a. De asemenea, licitația este și pentru manuale de clasele I și a II-a, la materiile unde nu au fost desemnați câștigători anul trecut. Contractul are o valoare estimată fără TVA de peste 36,5 milioane lei, la licitație pot fi desemnați câștigători maximum 3 agenți economici, iar acordul-cadru are o durată de 4 ani, potrivit documentației de atribuire publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Licitația a fost lansată chiar mai târziu decât cea de anul trecut, care a avut ca obiect manualele de clasele a II-a și I și care a fost finalizată mult după începerea anului școlar, ceea ce a făcut ca septembrie 2014 să fie primul început de școală în care elevii din primele clase nu au avut niciun manual pe bancă. Autoritatea contractantă este Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE), instituție aflată în subordinea Ministerului Educației, care a gestionat și licitația de anul trecut. Manualul școlar trebuie să respecte programa școlară și să fie realizat în varianta tipărită și digitală. Manualele pentru clasa I se vor achiziționa în fiecare an în număr egal cu numărul de elevi înscriși, în timp ce manualele pentru clasa a II-a și clasa a III-a vor fi transmisibile și se vor reînnoi în stocuri cuprinse între 10 - 20% din numărul total al elevilor înscriși. Firmele care vor să participe la licitație pot să depună oferte de manuale pentru una sau mai multe materii și trebuie să aibă o cifră medie de afaceri pe ultimii trei ani (2012, 2013 si 2014) de minimum 1 milion de RON.