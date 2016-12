Ministerul Educaţiei: 89,75 la sută dintre elevi s-au înscris la ora de religie

07:11:07 / 07 Martie 2015

religie

La mine la scoala dna director ne-a obligat sa trecem religia pe cerere, sustinand ca la clasa a 8-a este obligatorie. Profa de religie este varza, numai religie nu facem la ora, dar pt ca facem matematica cu d-na director nu puteam spune nu. S-a mai pus problema ca ce fac saracii profesori acum, in mijlocul anului scolar daca raman fara clase, cu cine mai organizeaza ei tabere (oare glumesc?), ce fac acei 2-3 copii din fiecare clasa care nu vor religie, unde vor sta in timpul orei etc.