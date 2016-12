Ministerul Educaţiei are bani pentru... salariile “legale”

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, ieri, că instituţia pe care o conduce are fondurile necesare pentru a plăti în acest an salariile „legale” ale profesorilor, dacă acestea sunt calculate corect. „Ministerul Educaţiei are toate fondurile pentru a plăti, la timp, salariile legale până la sfârşitul anului”, a spus Funeriu. El a afirmat că principalul motiv pentru care cadrele didactice din Buzău nu şi-au primit salariile, este calculul incorect al acestora. Ministrul a spus că la Buzău se află o comisie care analizează cele întâmplate şi va lua măsurile ce se impun. El a afirmat că nu este „permis\" ca un profesor din Buzău să aibă un salariu mai mare decât un profesor din orice alt judeţ al ţării. Potrivit sindicaliştilor din educaţie, ceea ce ministrul a „omis” să spună este faptul că, la Buzău, salariile profesorilor au fost calculate în conformitate cu deciziile executorii ale instanţei care a dat câştig de cauză cadrelor didactice, hotărând ca salariile acestora să fie calculate, pentru perioada 2008-2009, conform legii majorării salariale în învăţământul preuniversitar. Prin urmare, susţin sindicaliştii, cei care au încălcat legea nu au fost profesorii, ci reprezentanţii Ministerului Educaţiei, care au refuzat să pună în aplicare o lege aflată în vigoare şi deciziile executorii ale instanţei. Mai mult, sindicaliştii din toată ţara se plâng de faptul că reprezentanţii Ministerului Educaţiei fac presiuni asupra autorităţilor locale pentru a nu respecta hotărârile judecătoreşti privind drepturile salariale ale cadrelor didactice. Tot ieri, în faţa sediului Ministerului Educaţiei, aproximativ o sută de reprezentanţi ai personalului nedidactic şi auxiliar din învăţământ au protestat, nemulţumiţi de faptul că prin legea salarizării şi reducerea sporurilor le sunt diminuate veniturile.