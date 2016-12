Ministerul Educaţiei ia măsuri pentru păstrarea olimpicilor în ţară

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) pregăteşte un pachet de măsuri care să permită olimpicilor să rămână în ţară, majorând cunatumul burselor de merit şi organizând stagii de pregătire în cadrul instituţiei, a afirmat, sâmbătă, ministrul delegat pentru cercetare, Mihnea Costoiu. \"Este un exerciţiu extrem de frumos pentru noi şi pentru tineri, dovadă că şcoală noastră este pregătită prin copiii săi să se pună şi în slujba societăţii. Dovadă că avem copii suficient de pregătiţi astfel încât să facă faţă oricărei provocări\", a spus Mihnea Costoiu, la Guvern, cu prilejul lansării maratonului de programare (hackathon). Întrebat ce face ca să ţină tinerii în ţară, el a spus că pregăteşte un plan de măsuri. \"Deocamdată pe ei îi ţinem sigur că sunt la liceu. Încercarea noastră e de a sprijini tinerii cu performanţe. Zilele trecute am pregătit un proiect, deja aflat în dezbatere publică, pentru a creşte sprijinul financiar acordat olimpicilor. În curând veţi vedea pachete speciale acordate pentru studenţi odată cu admiterea la facultate şi proiecte de susţinere a lor în timpul facultăţii. Ieri (vineri-n.r.) am avut o întâlnire cu LSRS, vor să se întoarcă mulţi acasă şi am stabilit un stagiu de pregătire pentru ei în MEN şi în universităţi\", a explicat Costoiu. El a mai spus că pentru tinerii inteligenţi va creşte cuantumul burselor cu aproximativ 40%, iar pachetele se referă la măsuri pentru accesul facil a acestor tineri în universităţi, foarte repede, sumele de burse acordate universităţilor vor fi destinate exclusiv acestor tineri. Timp de două zile, 25 de elevi vor dezvolta aplicaţii, pagini web şi interfeţe cu ajutorul Bitdefender şi Microsoft, partenerii evenimentului, în încercarea de a aduce administraţia publică mai aproape de cetăţean şi de a responsabiliza guvernanţii prin deschidere şi transparenţă.