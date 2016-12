Ministerul Educaţiei, spaţiul iniţiativelor ratate

Ministerul Educaţiei ar fi vrut să instaleze camere de supraveghere la examenul de bacalaureat - examen care reprezintă o clasificare a valorii acumulate în ciclul liceal al fiecărui elev - însă nu a reuşit. Ministerul Educaţiei a dorit să reintroducă obligativitatea uniformelor, iniţiativă salutată la nivel naţional (!), însă nu a reuşit. Nu mai are sens să amintim toate iniţiativele demne de apreciere ale minunatului minister, iniţiative care au rămas la stadiul de discuţii. În acest context al nereuşitelor, scopul principal migrează de la cel al performanţelor educaţionale la cel al securităţii elevilor în instituţiile de învăţământ. Astfel, ministerul are o nouă iniţiativă: începând din toamnă, accesul în şcoli trebuie să se facă doar pe bază de cartelă magnetică. „Acest tip de înregistrare a accesului în şcoală rezolvă două probleme – cea de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ şi, totodată, în termeni reali, la cinci minute de la momentul în care au început cursurile în şcoală, fiecare diriginte va avea tabelul cu elevii prezenţi, cei absenţi şi elevii întârziaţi”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Oana Badea. Ceea ce probabil înseamnă că fiecare diriginte va avea câte un “aparat”, care îi va arăta aproape în timp real ce elev a intrat în incinta şcolii sau cât timp a întârziat, altfel, termenul de cinci minute anunţat de reprezentanţii ministerului este cu siguranţă unul figurativ. Cât despre fondurile necesare sau licitaţiile pentru un asemenea proiect, secretarul de stat nu a amintit nimic!

STOP DELINCVENŢEI JUVENILE. Dincolo de intratul în şcoală, elevii vor fi monitorizaţi şi pentru depistarea comportamentului delincvent. În România sunt peste trei milioane de elevi care din toamnă vor începe un nou an şcolar. Aceştia vor avea o fişă unică de înregistrare şi monitorizare a actelor de violenţă, inclusiv a contravenţiilor şi infracţiunilor în care sunt implicaţi minori, fişa devenind obligatorie pentru fiecare unitate şcolară în parte. Datele vor fi transmise ulterior, o dată la şase luni sau la un an, inspectoratelor şcolare, urmând ca acestea să le trimită, la rândul lor, instituţiilor cu atribuţii în prevenirea criminalităţii. În altă ordine de idei, legea prevede un psiholog la 800 de elevi, dar nu fiecare şcoală are psihologul ei, iar în mediul rural, există comune întregi care nu întrunesc acest număr de elevi, iar psihologul trebuie să parcurgă kilometri buni pentru a ajunge de la o şcoală la alta. Dacă se iau în calcul prevederile legislative, în actualele condiţii, psihologii vor avea nevoie de cinci ani (!) pentru a se întâlni cu fiecare elev în parte pentru realizarea fişei!!