Ministerul Finanțelor - comunist, ignorant și diletant, dar fericit

Mega-procesul de modernizare a ANAF începe să dea rezultate. Cu zecile de milioane de euro de la Banca Mondială a fost cumpărată o imprimantă mai de Doamne-ajută. Cu ea vor fi printate mai multe coli A4, cu datoriile micilor contribuabili persoane fizice, care vor fi lipite ulterior pe ușile respectivilor, în caz că au uitat că mai au de plătit 10 lei la stat. Cu astfel de strategii moderne, n-ar fi de mirare ca, în februarie - aprilie, colectarea să fie praf și pulbere, așa cum spune fostul șef al Fiscului Gelu Ștefan Diaconu, într-o nouă postare-șoc pe blogul său personal. Mai nou, cică șefii din MFP ar ancheta și amenința angajații, ca nu cumva să publice datele reale de colectare - asta spune Diaconu și, la cât de comunist e întregul aparat de stat în aceste zile, n-ar fi exclus să aibă dreptate.

VIVA EL COMUNISMO!

Ministerul nostru de Finanțe pare că vrea să-și bată recordul de idei proaste pe lună. După ce a publicat lista datornicilor persoane fizice și s-a trezit Fiscul cu amendă de 16.000 lei, MFP vrea să treacă acum la nivelul următor - postarea datoriilor pe UȘA contribuabilului. De aici până la lista comunistă lipită la avizierul blocului nu mai este mult, nu-i așa? Explicația șefului MFP, Anca Dragu-de-ea, este prea cool pentru secolul ăsta - „Am văzut că există situații în care unii contribuabili AU UITAT de anumite datorii. E ceva ce trebuie luat în seamă. Vorbim despre persoane cărora nu li se poate înmâna în altă manieră această decizie“. Cu alte cuvinte, dacă Gigel Evazionistul are o datorie de 200 lei către stat, pe care nu vrea nici în ruptul capului să o plătească, ANAF vine și îi lipește o foaie pe ușă, iar asta îl va convinge instantaneu, pentru că textul scris pe coli A4 are o forță aparte. În toate instituțiile publice sunt lipite cu scoci pe pereți diverse mesaje, motiv pentru care toată lumea îl întreabă pe paznicul sexagenar la ce birou se face operațiunea X. Apare apoi următoarea întrebare - cine va merge să lipească foile pe ușile oamenilor? Cu scrisorile e simplu - le dai partenerului oficial, Poșta Română, și poate ajung, poate nu. De foile astea cine se va ocupa? Tot poștașul? Sau inspectorii Fiscului, în lipsă de altă activitate de impact? Și pe bună dreptate - de ce să-i trimiți la marii evazioniști, când pot să facă asta? Dar dacă blocul are interfon și nu răspunde nimeni? Lipește toate foile pe ușă?

DIACONU LOVEȘTE DIN NOU

E mai bine să nu te gândești la chestiunile astea, că riști să o iei razna. Așa că să trecem la ceva mai interesant. Fostul șef al ANAF Gelu Ștefan Diaconu aruncă o nouă bombă în web - „La 26 de ani de la împușcarea lui Ceaușescu, un ministru (Anca Dragu) și un secretar de stat (Gabriel Biriș) anchetează și amenință angajații MFP, pentru că nu vor să ascundă cifrele lunare ale colectării“. Diaconu spune că tandemul Dragu - Biriș ar fi convocat o ședință specială, la care s-ar fi întâmplat următoarele lucruri: „Au intenționat să solicite declarații scrise, sub jurământ, că angajații nu au furnizat datele despre colectare nimănui. Apoi, la propunerea unui bezmetic, au vrut să arunce pe intranet-ul ANAF cifre false, pe care eu să le preiau și să le fac publice, ca să descopere/compromită sursa. Ce diletanți siniștri!“. Diaconu amintește că, în februarie - aprilie, încasările ANAF s-au prăbușit - „Duo-ul Dragu - Biriș oferă acum încasări la grămadă, folosindu-se de creșterea de 16% din ianuarie, care le conferă acum un avans mediu de 3%. Un simplu calcul aritmetic relevă degringolada cauzată de acești inconștienți fericiți“. La final, el dă și un avertisment - „Nu pot dispărea toți incomozii, îngropați în dosarele procurilor sau eliminați în accidente rutiere! Pe curând!“.