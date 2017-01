Ministerul Finanţelor a plătit prima contribuţie a României la bugetul UE

Ministerul Finanţelor Publice a efectutat ieri prima plată către bugetul Uniunii Europene, echivalentul a 254,82 milioane lei (76 milioane euro), reprezentînd contribuţia României pentru luna ianuarie, potrivit declaraţiei ministrului Finanţelor, Sebastian Vlădescu. "Plata se va face în prima zi a fiecărei luni, iar azi (miercuri - n.r) am achitat prima contribuţie a României la bugetul Uniunii Europene. Toate sistemele au funcţionat bine", a afirmat Vlădescu. El a mai arătat că, tot în prima lună a anului, România va primi de la UE echivalentul a 89,8 milioane de lei, sub forma facilităţii de cash flow. În primul an de la integrare, România va contribui la bugetul UE cu aprox. 1,1 miliarde euro, suma fiind calculată, în principal, pe baza veniturilor realizate de bugetul naţional în anul precedent din taxa pe valoarea adăugată. În ceea ce priveşte sumele alocate de UE pentru România din fondurile structurale, Vlădescu se aşteaptă ca primele trageri să aibă loc abia în a doua parte a anului. România a depus la Comisia Europeană planurile operaţionale, care trebuie să primească aprobarea experţilor europeni, iar apoi vor fi elaborate ghidurile de aplicare pe baza cărora se întocmesc cererile de proiect. Comisia Europeană a alocat României pentru 2007 fonduri de pînă la 1,3 - 1,4 miliarde euro.