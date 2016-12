Ministerul Finanţelor Publice „ţepuit” cu cinci milioane de euro

Direcţia Naţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Constanţa a finalizat ancheta şi l-a trimis, ieri, în judecată pe Ion Şinculeţ Răducanu, administratorul SC Grup Sicomiga Single Man LTD, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii spun, în rechizitoriu, că în cursul anului 2005, Răducanu s-a dat drept reprezentantul Grup Sicomiga Single Man LTD, fără să aibă această calitate, emiţînd mai multe cambii (instrumente de plată) în favoarea SC „Azur Excel” SRL şi SC „Maria Eliza” SRL, ambele din Constanţa, ordonînd astfel tragerea a cîte 2.500.000 de euro din contul Ministerului Finanţelor Publice. Recomandîndu-se drept reprezentant al grupului financiar fantomă, Răducanu a obţinut învestirea cu formulă executorie a acestor cambii false, inducîndu-i în eroare pe patronii celor două societăţi comerciale constănţene, iar în baza acestor mijloace de plată a încercat să dobîndească cinci milioane de euro în urma executării silite a Ministerului Finanţelor Publice. DNA susţine că, ulterior, înscrisurile au fost predate către reprezentanţii societăţilor, pentru ca aceştia să le prezinte la instanţa de judecată şi la executorii judecătoreşti, în vederea declanşării procedurilor de executare silită împotriva Ministerului Finanţelor Publice. Cercetările au stabilit că firma lui Răducanu, SC Grup Sicomiga Single Man LTD, nu este înregistrată în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului Finanţelor Publice, iar conturile indicate în conţinutul cambiilor sînt fictive. De precizat că inculpatul se află, în prezent, după gratii, unde ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea pentru fapte similare comise în Suceava şi Giurgiu. dosarul a fost trimis la Tribunalul Constanţa, care va stabili primul termen de judecată.