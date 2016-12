Ministerul Fondurilor Europene a ratat ţinta de absorbţie

În luna mai a anului trecut, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, spunea că el crede cu tărie că, până la sfârşitul lui 2013, România poate ajunge să atragă 50% din fondurile europene alocate ţării noastre în exerciţiul financiar 2007 - 2013. Cu toate acestea, nu s-au atras decât 34%. „Eram sigur că se poate atrage acel 50%. Din păcate, sistemul încă are probleme. Sunt funcţionari care nu înţeleg că trebuie să lucreze pentru cetăţeni, au încă nesimţirea de a face lucrurile aşa cum nu trebuie făcute. Dacă am fi tras toţi în aceeaşi direcţie, cu siguranţă acel 50% s-ar fi realizat“, a declarat Teodorovici, care a adăugat că, în parte, obiectivele din 2013 au fost atinse, dar sistemul este atât de vast încât este nevoie în continuare de măsuri de simplificare a procedurilor şi de rupere a unor bariere. „Am spus şi zilele trecute că 2014 ar trebui să fie ultimul an când vorbim despre reforme în acest sistem. Ar fi penibil să continuăm şi în 2015 să vorbim despre acelaşi lucru“, a mai spus Teodorovici. El a precizat că rata de absorbţie a crescut la 33,4%, de la 8,5%, când a preluat portofoliul, dar a menţionat că, probabil, cei care spun că a crescut rata datorită unor proiecte mai vechi sunt „analfabeţi“ în acest domeniu. „La fel de bine aş putea să spun şi eu acelaşi lucru, că proiectele majore au fost pregătite în 2005 şi 2006. Ce s-a întâmplat cu ele din 2007 până în 2011? Au stagnat“, a completat ministrul.