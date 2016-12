Ministerul Mediului calculează taxa de poluare pentru noxele emise în plus

Reprezentanţii Ministerului Mediului sînt în prezent în faza de cuantificare a valorii ce va trebui plătită, din 2010, de posesorii de autovehicule pentru fiecare gram de CO2 emis peste nivelul de bază, a declarat, ieri, ministrul de resort, Nicolae Nemirschi. „Finalizăm traducerea legislaţiei germane pe acest domeniu şi sîntem în discuţii referitoare la stabilirea valorii gramului de dioxid de carbon care este emis peste nivelul de bază, pe care-l vom considera punctul zero de unde începe taxarea pentru poluarea auto”, a explicat Nemirschi. El a adăugat că printre variantele luate în calcul pentru nivelul de bază sînt cele legate de stabilirea punctului zero la 150 grame CO2 sau 176 grame CO2. “Tendinţa în UE, care s-ar putea contura sub formă de Directivă în 2-3 ani, este pentru 120 grame de CO2. Noi vrem să fim pregătiţi şi să nu fim nevoiţi să schimbăm legislaţia în mod semnificativ”, a mai spus ministrul. Nemirschi a admis că s-a gîndit la valoarea ce va trebui plătită pentru noxele emise în plus, însă a precizat că deocamdată nu vrea să o facă publică. La începutul lunii martie, Nemirschi declara că Ministerul Mediului intenţionează să scoată taxa de poluare auto care se plăteşte în prezent la prima înmatriculare a maşinilor în România şi să introducă în loc o taxă anuală, în funcţie de gradul de poluare al autovehiculului. Taxa de poluare auto ce a înlocuit de la 1 iulie 2008 vechea taxă de primă înmatriculare a suferit anul trecut mai multe modificări, ajungînd să aibă, pentru o scurtă perioadă, în decembrie, o valoare triplă. Din 19 februarie 2009, actualul guvern a redus taxa de poluare auto cu o treime.