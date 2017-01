Ministerul Mediului vrea să adune toate deşeurile ţării

Campania privind strîngerea de la populaţie a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), va continua şi anul acesta, pe 19 aprilie, acţiunea urmărind să ajute România să colecteze patru kilograme de astfel de deşeuri pe cap de locuitor, potrivit normei europene în acest sens. Ministrul Mediului, Attila Korodi, a declarat, vineri, că acţiunea constă în strîngerea de la populaţie a DEEE, folosind un scenariu european extrem de practic: cetăţenii scot în faţa casei sau a blocului echipamentul nefuncţional, apoi societăţile de salubrizare vin, le ridică, şi le transportă către centrele de colectare, pentru ca de acolo să fie preluate de organizaţiile colective autorizate, în vederea transportării lor către reciclatori. Korodi a amintit că România nu este la prima experienţă de acest gen, o campanie similară fiind organizată şi anul trecut, în 3 noiembrie. În urma campaniei de anul trecut „s-au primit sute de petiţii şi solicitări telefonice de la populaţie în vederea reeditării ei”, a declarat Korodi. “Data pe care am stabilit-o pentru a da din nou startul colectării deşeurilor electrice este 19 aprilie 2008. Nu am ales întîmplător această zi… am ţinut cont de obiceiul românilor de a face curăţenie la scara naţională, în preajma sărbătorilor de Paşte. De asemenea, am plasat acţiunea într-o zi de sîmbătă pentru ca populaţia să aibă timp să scoată deşeurile electrice în stradă pînă la orele prînzului\", a declarat ministrul. Potrivit Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), campania ar trebui să ajungă, în toamna acestui an, şi în satele şi oraşele mici din România. În opinia ministrului, ţintă este extrem de „ambiţioasă” şi ducerea sa la îndeplinire ar trebui să implice un efort foarte serios din partea tuturor factorilor implicaţi.

Potrivit datelor înregistrate la minister, mai mult de 70 de primării din ţară colectează astfel de deşeuri de la populaţie cu o frecvenţă lunară, însă ministrul s-a declarat sceptic în ce priveşte realitatea din teren. El a explicat că, pentru a putea identifica întreaga cantitate de deşeuri ce poate fi colectată în România pe cap de locuitor, ar fi necesară o raportare la cantitatea totală de echipamente electrice puse pe piaţă în ultimii ani, la dotarea populaţiei cu echipamente electrice şi electronice, la durata medie de utilizare a acestor echipamente, precum şi la greutatea acestora în kilograme. „Avem date statistice pe această temă, încă din anul 2001. Potrivit acestora, cantitatea totală de echipamente electrice şi electronice puse pe piaţă a fost de 5,5 kg de fiecare locuitor (2001), aprox. 6,5 kg (2002) şi 7,5 kg (2003). Potrivit aceloraşi date, cantitatea totală de echipamente electrice şi electronice existentă în gospodăriile populaţiei este în jur de 25 - 30 kg pentru fiecare locuitor, iar durata medie de utilizare a majorităţii echipamentelor este de circa opt ani (conform estimărilor producătorilor)”, a mai spus Korodi. Dacă se consideră dotarea populaţiei ca fiind de 30 kilograme de fiecare locuitor şi durata medie de utilizare de opt ani, cantitatea de DEEE colectabile din gospodăriile populaţiei este de 3,75 kg de fiecare locuitor pe an. „În realitate însă, avînd în vedere situaţia economică a ţării noastre, considerăm că aceste condiţii ideale nu sînt întrunite, în primul rînd pentru că durata medie a utilizării acestor echipamente de către populaţie depăşeşte cu mult opt ani, iar în al doilea rînd, pentru că sîntem departe de a atinge un indice de colectare din gospodăriile populaţiei de 100%. De aceea, considerăm că la ora actuală potenţialul colectabil al României pentru acest gen de deşeuri se situează sub 3,75 kg de fiecare locuitor annual”, a declarat Korodi, precizînd că, în urma campaniei de anul trecut, s-au strîns peste 600 de tone de deşeuri electrice de la populaţie într-o singură zi, reprezentînd mai mult de jumătate din cantitatea colectată de la populaţie în cursul anului 2006!

Acţiunea din acest an cuprinde 110 oraşe cu peste 20.000 de locuitori. Potrivit datelor statistice, Bucureştiul a ocupat locul fruntaş la colectare, cu aproape 72 de tone adunate într-o zi, urmat de judeţul Maramureş, cu peste 42 de tone. Judeţul Călăraşi s-a plasat pe ultimul loc, aici fiind adunate doar 75 de kilograme de de deşeuri de acest tip, iar Constanţa s-a situat undeva pe la mijlocul clasamentului, cu 2,2 tone.