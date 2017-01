Ministerul Muncii nu este interesat să rezolve problemele marinarilor

Problema locurilor de muncă ale marinarilor români pe navele europene, după momentul integrării României în Uniunea Europeană, poate fi soluţionată doar de Ministerul Muncii. În acest sens, reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor, în România, Adrian Mihălcioiu a prezentat, ieri, la Ministerul Muncii situaţia marinarilor români care, după 1 ianuarie 2007, îşi vor pierde locurile de muncă pe navele sub pavilion european, informaţie care a fost transmisă şi în urmă cu o lună printr-un memoriu al sindicaliştilor. "Deşi lucrăm după legislaţia Ministerului Transporturilor, problemele sociale ale marinarilor pot fi rezolvate numai de Ministerul Muncii. Aici am constatat că trebuie să luptăm nu numai cu birocraţia, ci şi cu funcţionari care fac legea pe acolo şi care nu sînt informaţi. Domnii de acolo nu înţeleg de ce atîta tevatură pentru cei 500 de marinari români, fără să ştie că, de fapt, înregistraţi sînt vreo 42.000, iar aceşti oameni au dreptul să muncescă în condiţii optime şi cu remuneraţie financiară pe măsura eforturilor şi a riscurilor cărora se expun", a declarat Adrian Mihălcioiu.

În urma întîlnirilor cu reprezentanţii sindicatelor navigatorilor din celelalte ţări membre ale Uniunii Europene, reprezentantul ITF România s-a informat din experienţa acestora şi modul cum au rezolvat problemele apărute după integrare. "Cu problemele pe care le avem noi acum s-au confruntat şi Cehia, Polonia, Ungaria, iar soluţia aplicată a fost degrevarea armatorilor europeni de plata asigurărilor sociale ale navigatorilor din ţările amintite. La ultima întîlnire de la Bruxelles am luat o copie după tratatul semnat de ei cu celelalte state, document pe care l-am prezentat Ministerului Muncii. Dacă în celelalte state a fost nevoie de patru luni pentru adoptarea înţelegerii pentru a fi semnată, la noi, din spusele celor de la minister, "traseul" aprobării este atît de anevoios încît are nevoie de mai mult de un an pentru a ajunge să fie dezbătut în plenul Parlamentului", a explicat Mihălcioiu. Mai mult, cei de la minister au considerat iniţiativa sindicatului marinarilor "justificată, dar nu convingătoare" şi asta pentru că "cine ştie ce o mai fi fost în spatele tratatului adoptat de polonezi" şi semnat ulterior cu ministerele muncii din celelalte ţări. Ultimul cuvînt al reprezentanţilor Ministerului Muncii şi a ministrului însuşi a fost că "e mai bine pentru marinari să li se plătească asigurările în ţara de pavilion". Adică, decît să se facă un compromis, acceptînd plata asigurărilor marinarilor în ţară, şi astfel păstrarea locurilor de muncă pe vapoarele europene, mai bine să avem marinari "număraţi pe degete" asiguraţi în străinătate.