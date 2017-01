Ministerul Muncii trimite şomerii în agricultură şi turism

Deşi România stă pe un butoi de pulbere la capitolul locuri de muncă, autorităţile dau asigurări că nu vom ajunge doar o ţară de şomeri. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Dumitru Cornoiu, susţine că piaţa românească a forţei de muncă are încă disponibilităţi în agricultură, turism, mediu şi IMM-uri, astfel încît numărul şomerilor să nu ajungă la 800.000 de persoane. „Ministrul a anunţat ieri o creştere alarmantă a şomajului, dar sîntem pregătiţi pentru a nu ajunge la aceasta. Mai sînt încă disponibilităţi pe piaţa muncii în agricultură, turism, mediu şi IMM-uri. Aceste domenii ar putea oferi un cadru de dezvoltare pentru activităţi care au fost neglijate pînă acum”, a declarat Cornoiu. El a adăugat că Ministerul Muncii are semnale că un număr important de români din Italia, Spania şi Cipru, care lucrau în agricultură şi construcţii, ar putea reveni în România în acest an. “Nu cred că este nimic rău în asta. Ei revin cu un bagaj de cunoştinţe şi sînt deja calificaţi, astfel că este o mare economie”, a mai afirmat oficialul Ministerului Muncii. Cornoiu consideră, totodată, că populaţia fără o pregătire deosebită ar putea fi absorbită în activităţi derulate în ferme şi microferme agricole. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale încearcă, în prezent, să dimensioneze un consiliu interministerial care să ia în calcul necesarul de pe piaţa muncii şi, totodată, are în lucru modificări la legea 76/2002 privind şomajul. În schimb, Ministerul Muncii nu şi-a propus să majoreze contribuţiile la şomaj.