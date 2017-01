Ministerul Public: protocolul cu SRI, justificat de cadrul legal! Ne-am liniștit cu toții...

Reprezentanții Parchetului General au considerat că se impun mai multe precizări în legătură cu protocolul de colaborare dintre Ministerul Public și Serviciul Român de Informații (SRI), despre care a vorbit în urmă cu mai multe zile procurorul general al României, Augustin Lazăr. Acesta recunoștea atunci existența unor echipe mixte de anchetă, din care făceau parte procurori și ofițeri de informații, dar dădea asigurări că, după instalarea sa în funcție, astfel de practici au fost oprite. "Este adevărat că a existat un protocol care nu mai există. Cred că este şi o lipsă a mea, care nu am comunicat, nu am făcut mare caz atunci când am preluat mandatul,să spun: Nu mai există niciun protocol care să prevadă comisii mixte sau echipe mixte sau nu ştiu ce. A existat un protocol în care se discuta despre echipe operative între Ministerul Public şi serviciile de informaţii,însă eu mereu mi-am pus următoarea problemă: acest protocol nu există, eu nu mi l-am însuşit şi nu mergem înainte cu astfel de inginerii,să zic aşa, pentru că ele nu se găsesc în Codul de procedură penală,Doamne Dumnezeule... Noi anchetăm, iar dumneavoastră judecaţi după Codul de procedură penală. Nu există nimic altceva care să se numească echipă mixtă sau nu ştiu ce”, afirma atunci Lazăr.

Reprezentanții Ministerului Public au revenit miercuri asupra subiectului, printr-un comunicat de presă, dând asigurări că protocolul la care s-a referit Lazăr era unul firesc. "Încheierea unui protocol de cooperare între Ministerul Public și Serviciul Român de Informații a fost justificată de cadrul legal în vigoare la data respectivă, potrivit căruia implementarea măsurilor de supraveghere tehnică se realiza prin intermediul SRI. În consecință, pentru aplicarea legii, s-a încheiat un protocol, al cărui scop principal a fost trasarea regulilor care să guverneze cooperarea instituțională. În cadrul acesteia, contribuția ofițerilor de informații a fost strict de punere în aplicare a măsurilor tehnice autorizate de instanța de judecată", se arată în documentul citat. "În mod concret, atribuțiile ofițerilor de informații din cadrul echipelor operative s-au limitat strict la punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică (exemplu - montarea de aparatură pentru înregistrările ambientale) și exercitarea activităților de supraveghere operative (exemplu - filaje)", precizează autorii comunicatului, să nu care cumva să creadă cineva că SRI-ul a făcut vreo mișcare nelalocul ei în ceea ce un general al Serviciului numea, în urmă cu mai mulți ani, cu o sinceritate nestudiată, "câmpul tactic al Justiției".