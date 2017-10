Ministerul rus de Externe: Sistemul american de apărare antirachetă din România ameninţă Rusia

14:24:14 / 11 Octombrie 2017

Kakaia problema?!

Ne doare in p... de părerea rusului. Pentru noi e importantă securitatea naționala, iar dacă ivanii ocupa teritorii in jurul nostru, trebuie sa luam măsuri preventive. Legat de acorduri, ce acorduri a respectat rusul in istorie? Nici unul. Când a avut chef, a anexat teritorii. Iar politicienii noștri ar trebui sa vadă interesul național. Aici ar trebui sa ia notițe de la polonezi.