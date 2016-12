Ministerul Sănătății reîncepe vaccinarea împotriva hepatitei B

Ministerul Sănătății a primit astăzi primele 50.000 de doze de vaccin antihepatitic B din cele 200.000 pe care le va achiziționa în acest an. Ministerul Sănătății a transmis în teritoriu toate măsurile care trebuie luate în această perioadă pentru derularea în bune condiții a campaniei de vaccinare. "Direcțiile de sănătate publică au fost înștiințate să se prezinte în regim de urgență la sediul Companiei Unifarm SA pentru ridicarea dozelor de vaccin și repartizarea acestora. Recuperarea copiilor nevaccinați se va realiza, sub coordonarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin cabinetele medicilor de familie și maternități. Vaccinul va fi utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinați, cât și pentru vaccinarea de rutină a nou-născuților, conform calendarului", a precizat marți Ministerul Sănătății prin intermediul unui comunicat remis presei. Vaccinul antihepatitic B este un preparat utilizat pentru profilaxia specifică a hepatitei B și se administrează la nou-născuți în maternitate. Vaccinul este inclus în calendarul național de imunizare al MS și este gratuit. Ministerul Sănătății menționează că a demarat procedurile de achiziție centralizată a vaccinului încă de la începutul acestui an. "Dificultățile legate de procesul de achiziționare se datorează lipsei de pe piață a produsului. În prezent există un număr mic de producători care mai produc aceste vaccinuri și care nu au disponibile în acest moment cantitățile necesare la nivel global", susține MS.