Ministerul Sănătății a confirmat că un al treilea copil a murit de rujeolă

Ministerul Sănătății (MS) a anunțat joi, 22 septembrie, că Institutul ”Cantacuzino” din București a confirmat că și cel de-al treilea copil suspect de rujeolă a murit din cauza acestei boli. ”(...) în urma analizelor efectuate, cel de-al treilea copil care a murit este intens pozitiv pentru virusul rujeolei. Asta înseamnă că a murit din cauza rujeolei”, potrivit unei informări a MS, scrie Agerpres. Miercuri, 21 septembrie, MS preciza, într-un comunicat, că, în primele 8 luni ale acestui an, în România s-au înregistrat 675 de cazuri confirmate de rujeolă, în 23 de județe, iar doi copii au murit. ”Un al treilea deces suspect de rujeolă a fost înregistrat zilele trecute, însă așteaptă confirmarea finală”, arăta MS. ”Comparativ cu 2015, creșterea este mai mult decât alarmantă. În tot anul trecut au existat doar 7 cazuri confirmate de rujeolă și niciun deces. MS condamnă în cei mai duri termeni campaniile iresponsabile împotriva vaccinării copiilor. Rezultatele acestora se traduc, de exemplu, în înmulțirea cazurilor de rujeolă de zeci de ori într-un singur an”, se sublinia în comunicatul MS. Și Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) a luat act cu îngrijorare de comunicatul MS privind moartea copiilor cu vârsta sub un an din cauza rujeolei, boală prevenibilă prin vaccinare. Reprezentanţii medicilor de familie au trimis un comunicat de presă prin care, la rândul lor, susţin că acest lucru a apărut în contextul scăderii acoperirii vaccinale, fenomen care se manifestă la nivel național, în special în județele din care provin cele 3 cazuri.