Ministerul Sănătății va cumpăra vaccin pneumococic pentru copii

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat sâmbătă, la Zalău, că în acest an ministerul va finanța, în premieră, achiziționarea vaccinului pneumococic pentru copii, care poate preveni anumite cazuri de pneumonie, meningită sau sepsis.

"În România există pe schema de vaccinare obligatorie vaccinul pneumococic. Până la această dată, nu s-a finanțat niciodată. În premieră, din acest an, Ministerul Sănătății va cumpăra vaccin pneumococic pentru copiii români", a afirmat, într-o conferință de presă, Florian Bodog.

Vaccinul pneumococic este folosit pentru imunizare împotriva diferitelor tulpini de Streptococcus pneumoniae, utilizarea lui prevenind anumite cazuri de pneumonie, meningită sau sepsis.

De asemenea, ministrul Sănătății a precizat că, în circa o lună, va fi rezolvată atât problema vaccinului hexavalent, pentru nou-născuți, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B și poliomielitei, cât și cea a vaccinului tetravalent, care se face la copiii de șase ani, împotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive și poliomielitei.

"Eu, când am venit în minister, am găsit o situație catastrofală a vaccinurilor, atât hexavalentul, tetravalentul, cât și vaccinul pentru hepatită. Intrăm în linie dreaptă. Hexavalentul a fost contractat, tetravalentul a sosit deja prima tranșă. Hexavalentul urmează să intre întreaga cantitate. Pentru hepatită deocamdată nu avem furnizor. Am cumpărat 5.000 de doze de la un furnizor care nu era unul clasic al nostru și mai avem o ofertă de la Guvernul norvegian. Chiar vineri am semnat nota prin care mi se solicita să aprob ca transportul vaccinului din Norvegia să fie făcut de către Unifarm. (...) Eu zic că într-o lună, cu excepția vaccinului de hepatită B, cam toate vaccinurile vor fi în țară", a susținut Bodog.

El a adăgat că au fost soluționate și problemele legate de rivotril, ce tratează formele clinice de epilepsie ale sugarilor și copiilor, terapia hepatitelor decompensate și tratamentul fibrozelor F2 și F3.

"Voi mai atinge o problemă națională — problema rivotrilului. Azi-noapte trebuia să ajungă la Unifarm prima tranșă de clonazepam, practic este un produs adus din Germania cu aceeași compoziție cu a rivotrilului. S-au semnat contractele cost-volum pentru terapia hepatitelor decompensate și acestea, în maxim trei săptămâni, vor intra în tratament și în ceea ce privește fibroza F2 și F3 pe care am promis-o în programul de guvernare, s-au încheiat și aici contracte, însă va dura aproape o lună până când se vor face protocoale, se va face transparența decizională, însă toate sunt în linie dreaptă și au finanțare", a precizat ministrul Sănătății.