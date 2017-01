Ministerul Turismului face strategii pentru litoral fără... Litoral

Turismul de pe litoral marchează, anul acesta, o etapă cît se poate de importantă. Preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral”, Corina Martin, a anunţat o nouă strategie, pe care a pregătit-o împreună cu Consiliul Judeţean Constanţa, de atragere a cît mai multor turişti pe litoral în perioada Summitului NATO şi a minivacanţei de 1 Mai. „În intervalul 2 - 4 aprilie şi în perioada de 1 Mai, preţurile de pe litoralul românesc vor fi mai mici decît pe litoralul grecesc sau bulgăresc”, a declarat Corina Martin, precizînd că preţurile vor fi cît se poate de permisibile. Pentru aceste perioade de libere, oferta Asociaţiei Litoral este de 16 euro pe zi de persoană! Anul acesta, sezonul se va deschide de la 1 aprilie.

Cu toate că reprezentanţii Asociaţiei Litoral depun toate eforturile pentru ca litoralul românesc să fie una dintre destinaţiile cele mai atrăgătoare pentru turiştii din toate colţurile ţării, se pare că Ministerul Turismului are alte scopuri. Corina Martin a declarat că, prin ordinul ministrului Ovidiu Silaghi, s-a înfiinţat, în cadrul ministerului, un Consiliu Consultativ al Turismului, care are în componenţă secretari de stat, ministere, directori ai diverselor direcţii de promovare turistică şi relaţii internaţionale, etc. şi ca scop, aprobarea planurilor de marketing şi agenda tîrgurilor internaţionale la care România va participa în 2008. „Ne exprimăm surprinderea asupra eficienţei şi reprezentativităţii acestui Consiliu Consultativ, odată ce sînt incluse diverse ministere fără o conexiune reală cu elaborarea Brandurilor turistice ale României, iar Asociaţiile de Promovare nu sînt cooptate!!! De asemenea, ne exprimăm dezamăgirea că nici Patronatul Parthenopolis Costineşti nu a fost luat în considerare, deşi este înfiinţat legal, în cursul anului 2007, şi are nu mai puţin de 40 de membri activi, fiind, de asemenea, membru cu drepturi depline al Asociaţiei Litoral. Ne exprimăm surprinderea că membrii numiţi în acest Consiliu Consultativ ar putea aproba brandurile turistice ale României - obiectiv inclus pe ordinea de zi a întîlnirii de mîine (astăzi – n.r.) - în speţă ar putea decide asupra brandului Litoralul Românesc - fără ca noi să fim consultaţi!! Membrii Asociaţiei Litoral lucrează de 10 luni la elaborarea strategiei şi planului local de promovare, ca şi la stabilirea brandului Litoralul Românesc, obiective asupra cărora am adoptat propriile decizii. Aceste decizii sînt luate de comunitatea regională de turism, autorităţile locale şi judeţene, patronatele hoteliere, patronatul ANAT, Camera de Comerţ Constanţa, Aeroportul Constanţa, Administraţia Port Constanţa, TUI România, etc. Niciuna dintre asociaţiile importante de promovare a turismului din ţara noastră (Litoral, Bucovina, Maramureş, Banat, Sibiu) nu a fost invitată să facă parte din acest program. Ca urmare, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral a trimis astăzi (ieri - n.r.), la minister, un protest semnat de toate aceste organisme”, a mai declarat Corina Martin. Răspunsul acestei probleme a fost furnizat de secretarul de stat pentru turism, Lucia Morariu, care spune că reacţia i se pare exagerată. „Cred că este o exagerare acest protest. Consiliul Consultativ al Turismului este un organism deschis, iar Asociaţia Litoral poate să adere oricînd doreşte”, a declarat ea. Nemulţumirile hotelierilor nu se opresc însă aici. La Comandamentul Litoral care a avut loc la Ministerul Turismului nu a fost invitat, din nou, niciunul dintre reprezentanţii asociaţiilor de promovare a turismului. În replică la fireasca nedumerire, Lucia Morariu a recunoscut că nu a invitat niciuna dintre asociaţiile turistice, susţinînd că a fost doar o întîlnire cu uşile închise, între factorii guvernamentali?!?