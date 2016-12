Ministerul Turismului nu a avut bază legală pentru a efectua cheltuieli de publicitate şi reclame

Comisia parlamentară de anchetă în cazul Elenei Udrea a început, ieri, audierile funcţionarilor din cadrul Ministerului Turismului (MT). Preşedintele comisiei, Ludovic Orban (PNL), a declarat, că îl \"revoltă\" ultimele \"postări\" de pe site-ul Ministerului, arătînd că unele documente au date false de publicare pe site. „Este evident că postările au fost făcute după demararea comisiei parlamentare de anchetă. Chiar şi aceste postări sînt cu date false, au date de postare mai-iunie. Este o lipsă de respect faţă de publicul larg“, a declarat Orban. În timpul discuţiilor din comisie, deputatul PSD Aura Vasile a spus că membrii comisiei ar trebui să aibă un specialist în IT. Deputatul PSD a afirmat că a avut răbdarea să caute, pînă noaptea tîrziu, pe site-ul Ministerului Turismului, documentele necesare activităţii comisiei şi a constat că \"totul este varză\" şi este \"numai praf în ochi\". Aura Vasile a spus că, în acest moment, se încearcă aducerea în derizoriu a activităţii comisiei prin \"tot felul de comunicate ale Ministerului Turismului, care sînt neadevărate\". „Ceea ce Ministerul Turismului comunică nu este adevărul. Ar trebui să vadă şi reprezentanţii presei ce ne-a trimis Ministerul. Am stat două zile să sortăm malul de hîrtie, parcă luat cu furca, pentru a stabili două, trei, patru hîrtii privind procedura stabilită de Ordonanţa 34“, a adăugat Vasile.

La audierile de ieri fuseseră invitaţi mai mulţi funcţionari din cadrul MT. Secretarul general al Ministerului, Gheorghe Nastasia, şi directoarea Direcţiei juridice şi de achiziţii, Mihaela Dincă, nu s-au prezentat la audieri motivînd că erau în concediu de odihnă. Membrii comisiei de anchetă au fost informaţi, printr-o adresă oficială de la minister, că secretarul general al Ministerului şi-a luat concediu de odihnă \"pentru rezolvarea unor chestiuni familiale\", pe 13 şi 14 august, adică chiar în ziua în care urma să fie audiat de comisie, cererea acestuia de concediu fiind aprobată de secretarul de stat Sorin Muntean. Aura Vasile a spus că \"este curios\" faptul că directoarea Direcţiei juridice din Ministerul Turismului se află în concediu, în condiţiile în care premierul Emil Boc a anunţat că nu pleacă nimeni în concediu. Ludovic Orban a spus că persoanele citate la audieri sînt obligate să se prezinte, acest lucru nefiind facultativ. În urma primelor audieri, secretarul de stat Sorin Munteanu a declarat că Ministerul Turismului va plăti, probabil, firmei Eventures, suma de 46.000 de euro pentru lansarea campaniei de promovare \"Romania - land of choice\", din 5 iunie, de la Paris, în loc de 88.000 de euro, cît a fost stabilit iniţial. Munteanu a mai spus că MT a ales BRD pentru efectuarea clipului publicitar în cazul acestei campanii \"Romania - land of choice\" pentru a folosi imaginea celor trei mari sportivi, Gheroghe Hagi, Ilie Năstase şi Nadia Comăneci. Tot în cadrul audierilor, directorul general al Direcţiei economice şi administrative din MT, Alina Ioana Dincă, a declarat că au fost achiziţionate în luna iunie 18 autoturisme, dintre care nouă Dacia Logan, şase Skoda Octavia şi trei Volkswagen Passat, valoarea lor totală fiind de 186.000 euro, precizînd că ministrul nu foloseşte un autoturism al instituţiei. După audierile de ieri, Orban a declarat că MT nu a avut bază legală pentru a efectua cheltuieli pentru activitatea de publicitate şi reclame. „Toate cheltuielile de publicitate efectuate de minister au fost trecute la capitolul alte bunuri şi servicii, încălcîndu-se grav legea finanţelor publice\", a afirmat Orban, arătînd că aceasta este una dintre concluziile comisiei parlamentare de anchetă, însuşită de toţi membrii comsiei. Orban a mai spus că a doua concluzie a comisiei parlamentare de anchetă se referă la execuţia bugetară, arătînd că MT nu a reuşit să efectueze în primul semestru cheltuieli mai mari de 10% din bugetul alocat acestui minister. „Toate semnele de întrebare privind legalitatea unor proceduri de achiziţie au rămas nelămurite şi neclarificate“, a adăugat preşedintele comisiei parlamentare de anchetă Udrea. Comisia a decis, ieri, să îl audieze săptămîna viitoare, pe specialistul în IT al Ministrului Turismului, pentru a afla cînd au fost postate documentele ministerului pe site.