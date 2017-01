Ministreasa Sulfina Barbu se pregăteşte să-l sacrifice pe directorul DADL

Sulfina Mediului vine la Constanţa să dea ochii cu, surpriză, hotelierii pe care, pînă acum, i-a ignorat

40% din litoralul românesc riscă să rămînă neamenajat după ce Direcţia Ape Dobrogea Litoral (DADL) a organizat deja două runde de licitaţii pentru 33 de sectoare de plajă, din care 13 au rămas neadjudecate. Secretarul de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA), Lucia Varga, declara, după a doua licitaţie nereuşită, că statul va administra plajele considerate de investitori neinteresante, însă "statul" a demonstrat că nu este în stare nici să conceapă o strategie viabilă, darămite să mai pună şi osul la treabă. De altfel, chiar directorul general al DADL, Ionel Manafu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că instituţia pe care o conduce nu are mijloacele necesare pentru întreţinerea plajelor şi că, anul trecut, "DADL a fost criticat, pe bună dreptate, pentru mizeria de pe plaje". De aceea este vital pentru DADL ca plajele să aibă un administrator care să poată fi tras la răspundere pentru starea acestui obiectiv de interes naţional. România este unicat în ceea ce priveşte pasarea responsabilităţii, atît administrative cît şi investiţionale, atunci cînd este vorba despre obiective de interes naţional, ministrul Mediului, Sulfina Barbu, neştiind să facă încă distincţie între plaja costieră şi cea turistică.

Astăzi, DADL organizează o altă licitaţie, pentru închirierea sectoarelor de plajă neadjudecate. Aceasta nici nu a început, că deja există o contestaţie privind corectitudinea datelor din caietele de sarcini, cel puţin pentru zona Neptun II. Administratorii SC "Holiday Club Neptun" SA au depus deja o înştiinţare la DADL, pentru a le atrage atenţia că, în baza contractului nr. 679/2003, societatea are închiriată o suprafaţă de 9.651 mp pe plaja Neptun. "Am fost înştiinţaţi de DADL că toate contractele se reziliază unilateral. Cum în contractul nostru nu avem nici o clauză de reziliere unilaterală, această acţiune este ilegală. Noi am dat în judecată DADL, le-am şi atras atenţia reprezentanţilor acestei instituţii să modifice caietele de sarcini şi să scoată din sectorul de plajă pe care l-au scos la licitaţie suprafaţa pentru care există un contract valabil cu firma noastră", a declarat directorul societăţii "Holiday Club Neptun" SA, Octavian Caraivan. O situaţie penibilă a fost creată şi la prima rundă a licitaţiei, cînd potenţialii investitori au aflat că un SRL din Bucureşti deţine o hotărîre judecătorească care blochează licitaţia pentru plaja din Neptun, în baza unui contract tot fără clauză de reziliere unilaterală. În cazul respectiv, DADL a scos din caietele de sarcini suprafaţa indicată. Cea mai gravă problemă este însă că, în acest an, firmele care şi-au adjudecat suprafeţe de plajă nu au nici o legătură cu turismul şi asta probabil că reprezintă noua "strategie" promovată de ministreasa Mediului, Sulfina Barbu. De altfel, ea l-a chemat la Bucureşti pe directorul DADL, Ionel Manafu, pentru a-l face răspunzător pentru situaţia creată, uitînd că de întîrzierea organizării licitaţiei se face vinovată chiar ea. Conform unor surse din cadrul MMGA, Sulfina Barbu l-a făcut răspunzător de dezastrul de pe plaje din acest an pe Manafu, imputîndu-i că nu i-a respectat dispoziţiile. În acest fel, ministreasa Mediului pasează încă de pe acum responsabilitatea eşecului sezonului estival, sperînd că ea va scăpa basma curată... Potrivit aceloraşi surse, am aflat că se pregăteşte să vină la Constanţa, de ce credeţi, tocmai pentru a discuta cu hotelierii, în vederea identificării de soluţii pentru salvarea situaţiei?! Ca şi în cazul organizării licitaţiei, este tot o acţiune tardivă, întreprinsă pentru a-şi acoperi greşelile.