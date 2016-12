Miniştri români încă „discută“ despre atragerea banilor europeni

PRAF ŞI PULBERE Alte măşti, aceeaşi piesă. Este singurul adevăr care poate fi rostit despre miniştrii ultimelor guverne care nu au făcut altceva decât să schimbe scaune cu predecesorii lor, fără a catadicsi să schimbe ceva în bine. Toţi au vorbit despre importanţa atragerii fondurilor europene, însă de la ministere nu s-a făcut altceva decât să se îngreuneze procedurile prin care banii europeni urmau să ajungă în ţară. De la un an la altul s-au purtat discuţii, s-au găsit din când în când ţapi ispăşitori şi... s-a mai îngreunat puţin procedura. Astfel că mulţi dintre cei care doreau să ia bani europeni ori s-au lăsat păgubaşi, ori proiectele lor sunt şi acum suport de praf prin vreun sertar. Şi tot aşa au trecut cinci ani de când UE a pus la dispoziţie suficienţi bani României, cât să modernizeze toată ţara, iar liderii de vază ai ţării încă mai poartă... discuţii.

„ŢINTE“ Revenind la veşnicele „discuţii“, după ce s-a instalat bine ca ministru al Infrastructurii şi Transporturilor, Alexandru Nazare a avut ieri o întrevedere la sediul MTI cu şefii de misiuni diplomatice ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Întâlnirea a prilejuit discutarea stadiului agendei europene şi naţionale în domeniul transporturilor, evoluţiile recente în dezvoltarea de infrastructură şi absorbţia fondurilor europene, precum şi priorităţile anului 2012 pentru MTI. Nazare a precizat, cu ocazia întrevederii, că, în 2012, MTI se va concentra pe sprijinirea revenirii economice a României prin accelerarea absorbţiei fondurilor europene disponibile pentru domeniul transporturilor, crearea pe această cale de locuri de muncă şi continuarea dezvoltării de infrastructură relevantă pentru competitivitatea economiei româneşti. Am putea crede asta dacă am putea trece peste faptul că transporturile feroviare româneşti sunt la pământ. „Avem cele mai ambiţioase obiective în acest an: cea mai mare ţintă pentru rata de absorbţie, privatizarea a două din companiile reprezentative pentru statul român, continuarea restructurării pentru companiile din subordine, introducerea managementului privat, demararea proiectelor în concesiune“, a declarat Nazare. Cu alte cuvinte, „marile“ planuri ale noului ministru vizează înstrăinarea a două dintre companiile de stat, concedierea angajaţilor companiilor din subordine şi aducerea unor specialişti străini care să conducă ce mai rămâne românesc din ţara asta.