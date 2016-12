Senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga a susţinut, ieri, o declaraţie politică în plenul Senatului, cu tema: Miniştrii - şampon tip „Doi în unu” bagă ţara la apă”. „Dacă nu trăiam în România reală, aş fi zis că trăim într-un vodevil din secolul trecut, cu personaje tragi-comice, un fel de „soap-opera” pentru gospodine, cu protagonişti costumaţi în zîne bune sub mantiile cărora se ascund băieţii de mahala, cu fluierături de maidan şi dat la „gioale” la cea mai mică neatenţie a adversarului. Pentru că nu poate nimeni să spună că ceea ce am trăit în weekend-ul trecut a fost o simplă reacţie de parapon politic a PD-L, o supărare de hangiu care se dă cinstit, dar e prins totuşi cu ocaua-mică. Nimic nu e spontan pe lumea asta, aşa cum nici măcar cei mai buni actori nu suferă de spontaneitate, ci o mimează perfect, pentru a ne da impresia de autenticitate. „Spontană” a fost, probabil, cum ar crede naivii, şi lansarea candidaturii preşedintelui Traian Băsescu, acesta ameţindu-ne pînă acum cu fente de Ghencea şi cu aşa-zise sfieli de fată-mare înaintea peţitorilor”, a spus Nicolae Moga. El a adăugat că, vrînd să dea impresia de atotputernicie, „acest personaj (n.r. - Traian Băsescu), care pune, în mod constant, interesul personal deasupra interesului public, a lăsat întregii ţări o impresie de neşters. O impresie negativă în timp ce, din cauza celui căruia îi place să i se spună „preşedintele-jucător”, coaliţia născută acum nouă luni îşi dădea obştescul sfîrşit”, a mai afirmat Nicolae Moga. El a spus că a urmat o instaurare a unui regim care are toate aspectele de dictatură militară, de preluare în forţă a puterii politice, toţi oamenii din teritoriu, de la vlădică la opincă, de la prefect la ultimul director de şcoală fiind “maziliţi la ordinul unui premier care doar la stat îl poate concura pe marele Napoleon”. Cum o să rezistăm timp de 50 de zile cu un guvern fabricat cu eticheta de produs promoţional de „Doi în unu” nu se ştie, dar se poate prevedea. Doar premierul Boc crede că a găsit formula magică pentru a mai face o economie la buget. “Miniştrii - şampon” vor face un fel de muncă „pro bono”, cu ore suplimentare neplătite şi, probabil, vor sta la fiecare din cele două ministere după un orar bine gîndit. Să nu credeţi, Doamne fereşte, că, aşa cum se spunea despre unii lideri politici, nici poporul român nu e prost: “iartă, dar nu uită!”. Şi va vota în consecinţă în zilele deconturilor: pe 22 noiembrie şi pe 6 decembrie. De data aceasta, Moş Nicolae va veni pentru unii cu sacul gol. Vă las să ghiciţi pentru cine!”, a adăugat Moga.