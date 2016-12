Miniştrii de finanţe UE deschid procedura de deficit excesiv pentru România

Consiliul miniştrilor de Finanţe din UE (ECOFIN) va deschide marţi, 7 iulie, procedura de deficit excesiv în cazul României, precum şi al Poloniei, Letoniei, Lituaniei şi Maltei, la cererea Comisiei Europene, cerînd Bucureştiului măsuri mai concrete decît cele prezentate în programul de convergenţă. Comisia Europeană (CE) a adoptat la 13 mai un raport ce constata existenţa deficitului bugetar peste limita de 3% admisă de UE şi recomanda Consiliului să aprobe declanşarea procedurii de deficit excesiv, autorităţile române avînd termenul de 2011 pentru a-l redresa. Totodată, Consiliul va cere şi acţiuni concrete pentru a atinge ţintele bugetare în 2010 şi 2011, notînd că obiectivul pe termen mediu de 0,9% din PIB a fost amînat cu un an, pentru 2012, dincolo de perioada cuprinsă în programul de convergenţă. Opinia ECOFIN se bazează pe un proiect redactat de CE în iunie, care constata că programul de convergenţă „nu specifică suficient măsurile concrete şi impactul reducerii salariilor asupra bugetului”. Documentul arăta că datoria brută a Guvernului în 2008 a fost de 13,5% din PIB, urmînd a creşte la 22% din PIB în 2011. Miniştrii de finanţe UE vor avertiza România şi în ceea ce priveşte riscurile pe care le-ar aduce înrăutăţirea situaţiei macroeconomice, „ce ar putea fi mai rea decît s-a anticipat”. În plus, „există riscuri în ceea ce priveşte implementarea eficientă a măsurilor bugetare în 2009, în special din cauza derapajelor cu salariile bugetarilor, deja observate de la începutul anului 2009, şi a eventualelor presiuni bugetare într-un an electoral”, se arată în documentul CE. Documentul, ce urmează a fi adoptat marţi, cu posibile modificări, de către ECOFIN, va recomanda României să alcătuiască un buget-cadru pe termen mediu, un consiliu fiscal independent, să introducă limite privind revizuirile bugetare în cursul anului, precum şi să restructureze sistemul de salarizare în sectorul bugetar. În domeniul administraţiei fiscale, CE recomanda îmbunătăţirea colectării de taxe prin reformarea administraţiei şi lărgirea bazei de impozitare. CE solicită şi adoptarea măsurilor fiscale prevăzute în modificările la bugetul pe 2009 adoptate în aprilie, „în special în sectorul public şi al reformei sistemului de pensii”, precum şi „acţiuni suplimentare de corecţie” pentru a atinge ţinta de deficit de 5,1% din PIB anul acesta, în conformitate cu angajamentele asumate de România odată cu împrumutul UE-Fondul Monetar Internaţional (FMI). Comisia mai cerea accelerarea reformei sistemului de pensii, în special în ce priveşte indexarea şi vîrsta de pensionare, pentru a reduce creşterea substanţială a costurilor legate de persoanele în vîrstă şi a reduce riscurile privind sustenabilitatea finanţelor publice. În ceea ce priveşte deficitul bugetar de 5,4% din PIB atins în 2008, CE a explicat că fostul Guvern a ignorat avertismentele de la Bruxelles, dublînd deficitul faţă de 2007 prin „derapaje bugetare” ce au crescut în ultima parte a anului trecut. „În 2008, deficitul a atins dublul ţintei oficiale, în special din cauza unui management defectuos, cu revizii bugetare frecvente şi ad-hoc şi utilizarea unor proiecţii de venituri bugetare extrem de optimiste pentru a creşte cheltuielile bugetare. Toate acestea au fost completate cu o scădere bruscă în venituri la sfîrşitul anului din cauza crizei economice”, se arată în raportul CE care constata existenţa deficitului excesiv în România. Potrivit programului de convergenţă înaintat de Guvernul român, Bucureştiul se angajează să reducă deficitul la 5,1% din PIB în 2009, la 4,1% din PIB în 2010 şi la sub 3% în 2011. Nerespectarea calendarului ar putea duce la amînarea aderării României la euro, prevăzută pentru 2014.