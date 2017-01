Miniştrii PD-L dau în bobi pentru destrămarea Coaliţiei

Lideri ai PD-L şi-au dat şi ieri întîlnire la Şcoala de Vară de la Costineşti pentru a pune, în continuare, paie pe foc în demersul lor de a da vina pe PSD pentru o eventuală destrămare a Coaliţiei. După afirmaţiile ministrului Dezvoltării, Vasile Blaga şi ministrului Economiei, Adriean Videanu, de joi, de la Costineşti, ieri, şi alţi lideri democrat-liberali, cum sînt premierul Emil Boc, ministrul Turismului, Elena Udrea, şi ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, continuă să susţină că în Parlament Coaliţia nu mai funcţionează. Udrea a declarat că PSD şi PD-L nu mai sînt o majoritate în Parlament, afirmînd că social-democraţii sînt alături de liberali împotriva democrat-liberalilor, situaţie similară cu cea din toamna anului trecut, cînd liberalii erau la putere. \"Singura motivaţie pentru care PSD mai stă în Guvern este accesul la resurse\", a spus Udrea. În plus, ea a declarat că testul coaliţiei este asumarea răspunderii în faţa legii salarizării unice, legilor educaţiei şi a reorganizării agenţiilor guvernamentale. Udrea a afirmat că PSD \"fie îşi asumă aceste reforme, fie pleacă\", arătînd că, dacă vor amîna această asumare, este un semnal că nu vor să treacă aceste reforme. Profitînd de prezenţa sa la şcoala de vară, fosta blondă de la Cotroceni şi-a împărtăşit of-ul cu cei prezenţi şi a declarat că „turismul a căzut victimă”, după ce comisia condusă de liberalul Ludovic Orban verifică modul în care sînt cheltuiţi banii în ministerul Turismului.

La rîndul său, ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a dat chiar ultimatumuri social-democraţilor: \"Dacă vom constata că nu sînt la guvernare (n.r. - PSD), dar vor să stea în guvernare, o să le mai dăm cîte un semnal, să mai înţeleagă una din prevederile din protocol. O dată la două-trei zile, mai dăm cîte o „exemplificare” afară\", a spus Berceanu. El a folosit expresia \"Enough is enough\" (care se poate traduce n.r. -\"Destul, ajunge!\",) pentru a sugera că PD-L a \"răbdat\" suficient atitudinea PSD. Deşi în ultima perioada s-a zvonit că se pune problema remanierii unor miniştri PD-L, Berceanu neagă informaţia susţinînd că sînt nemulţumiri doar faţă de PSD, însă şi remanierea \"depinde de felul în care cei de la PSD se vor comporta \". \"N-am discutat în interiorul partidului, am discutat în sensul că dacă cineva se pune de-a curmezişul va trebuie să plece. Nu ştiu cine a făcut acele propuneri, bănuiesc că le-a făcut prin baie cu lumina stinsă\", a mai spus ministrul. Pe de altă parte, democrat-liberalul a admis că PD-L nu are alternativă la alianţa cu PSD. \"Avem un documente care stipulează patru ani. Dacă funcţionează corect, n-avem de ce să dăm o coaliţie ce are 70% pe o coaliţie ce are 50% şi doi-trei parlamentari care, dacă nu se scoală într-o dimineaţă cînd trebuie, cade o lege\", a conchis ministrul Transporturilor.

Nici premierul nu s-a lăsat mai prejos şi a declarat, la rîndul său, că aceia care nu vor dori să fie alături de obiectivul Guvernului privind reforma statului, nu vor fi partenerii PD-L, apreciind că în acest moment \"fiecare îşi dă propriul examen\". \"Priorităţile noastre sînt cele legate de reforma statului şi de gestionarea vieţii românilor în această perioadă de criză, în sensul de a o gestiona cît mai bine cu putinţă. Cei care sînt alături de acest obiectiv al Guvernului, al României, al programului de guvernare, de a face reforma statului pe care nu au avut alţii curajul să o facă în 20 de ani, sînt partenerii noştri. Fiecare are mingea în propriul teren. Cei care vor dori să fie alături de reforma statului, sînt partenerii noştri, cei care nu vor declara asta şi nu vor face asta, nu sînt partenerii noştri”, a spus Emil Boc.