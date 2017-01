Miniştrii PD-L una spun la Guvern, alta în teritoriu

Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, social-democratul Victor Ponta, a declarat, vineri, că reprezentanţii PD-L spun, la şedinţele de Guvern, că nu sînt bani, “după care se duc în campanie”, în ţară, cu un “corn al abundenţei”. Ponta s-a referit astfel la o vizită făcută de ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Vasile Blaga, în comuna Pecica, din judeţul Arad, la sfîrşitul lunii trecute, unde a promis că va sprijini proiectele adminstraţiei locale de a construi o sală de sport, un bazin de înot şi noi locuinţe ANL. În opinia lui, unul din motivele vizitei în teritoriu este tocmai de a testa “atitudinea aliaţilor din PD-L”: “Sînt în misiune electorală, dar şi de explorare, ca să văd dacă chiar şi în Ardeal, unde se spune că un om are un cuvînt, oamenii au ajuns cu mai multe feţe şi le schimbă ca la Bucureşti. Nu de alta, dar la Guvern mi se spune că colaborăm foarte bine, iar la Oradea aflu că am distrus ţara”. Ponta a denumit atacurile dintre aliaţi “amabilităţi de campanie” şi a spus că acestea nu vor afecta relaţia dintre cele două partide aflate la guvernare. Afirmaţia sa a fost întărită şi de senatorul Ioan Mang, liderul PSD Bihor: “Sîntem într-o competiţie, cel mai bun va cîştiga, iar noi va trebui să ne vedem de ceea ce am început să facem împreună”. Mang a fost însă mai nuanţat în declaraţii: “Între cele două partide nu există grade de rudenie. Nu avem acelaşi sînge. Orice căsătorie se poate destrăma, dar nu se pune deocamdată problema”. Ponta a mai declarat că problemele politice dintre PSD şi PD-L nu trebuie să se transfere la Guvern şi că, din punctul său de vedere, guvernarea ar putea exista în forma actuală pînă în 2012. El a adăugat că “probleme vor exista mereu între PSD şi PD-L, pentru că este foarte greu să ne iubim după ce ne-am bătut vreo 15 ani şi am folosit toate armele între noi. În guvernare nu am avut probleme între PSD şi PD-L pînă acum, nici în Parlament nu au fost sincope. Totuşi, politic vorbind, nu cred că o să spună cineva că PSD o să se iubească cu PD-L vreodată”.