Ministru controversat, avere impresionantă

Controversatul ministru al Apărării Naţionale, Gabriel Oprea, pe care preşedintele l-a promovat în această funcţie după ce, cu doar câţiva ani în urmă, îl acuza dur de hoţii şi de acţiuni mafiote, deţine, potrivit declaraţiei de avere, terenuri, trei case de locuit, două apartamente, două case de vacanţă, un spaţiu comercial, două autoturisme şi sume importante în conturi bancare. Unul dintre terenuri, în suprafaţă de 3.245,85 metri pătraţi, este situat în zona Pipera, oraşul Voluntari, fiind dobândit în perioada 2002-2005 prin contract de vânzare cumpărare. Ministrul mai are un teren în oraşul Voluntari, zona Titu Maiorescu, a cărui suprafaţă este de 950 de metri pătraţi. În 2008, Oprea a achiziţionat un teren intravilan de 1.000 de metri pătraţi în zona Barbu Văcărescu din Bucureşti. Gabriel Oprea deţine, de asemenea, o casă de locuit în Voluntari-Pipera, în suprafaţă de 817,92 metri pătraţi, o casă de locuit în Bucureşti, încă o casă de locuit în Bucureşti în suprafaţă de aproximativ 467 de metri pătraţi, precum şi două apartamente pe Calea 13 Septembrie. Ministrul mai are o casă de vacanţă la Predeal, în suprafaţă de circa 150 de metri pătraţi, o casă de vacanţă în Venus, Constanţa şi un spaţiu comercial în Bucureşti, pe Calea 13 Septembrie. Garajul personal al ministrului este ocupat de două autoturisme: un Volkswagen din 2006 şi un Mercedes din 2007. Ministrul a mai scris în declaraţia de avere că are bijuterii în valoare de 10.000 de euro, precum şi o serie de picturi, statuete şi icoane în valoare de 50.000 de euro. Ministrul are, de asemenea, două conturi la ING. Unul dintre acestea are o valoare la zi de 408.300 de euro. În celălalt cont, ministrul are 90.000 de lei. El a obţinut, în calitate de deputat, venituri de 56.884 lei. Oprea a mai câştigat, în calitate de profesor universitar şi conducător de doctorat, suma de 27.016 lei, iar ca pensie militară, suma de 36.080 de lei. De asemenea, ministrul a obţinut mai multe zeci de mii de euro din cedarea folosinţei unor bunuri, respectiv din chirii. Totodată, declaraţia de avere a ministrului consemnează importante donaţii făcute de acesta în ultimul an, în valoare de 150 de mii de lei.