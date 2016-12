Ministru fără avere

Ministrul de Externe, Theodor Baconschi, are, potrivit declaraţiei sale de avere, un apartament în Bucureşti, trei tablouri cu o valoare totală sub 20.000 de euro şi două conturi bancare a căror valoare cumulată este 30.000 de euro, dar nu deţine terenuri, vile sau vreun autoturism. Baconschi a scris în declaraţia sa de avere că deţine un desen în tuş semnat Marcel Iancu a cărui valoare este de aproximativ 5.000 de euro, anul dobândirii fiind 1917. De asemenea, ministrul mai are două tablouri semnate Horia Damian, şi achiziţionate în 2008 şi 2009 a căror valoare cumulată este de 13.000 de euro. Teodor Baconschi are două conturi bancare, unul cu o valoare la zi de 9.500 de euro şi unul de 21.000 de euro. Ministrul mai notează în declaraţia sa de avere că a obţinut lunar un salariu de 3.520 de euro în calitatea sa de şef de misiune diplomatică a României la Paris.