Ministru fără casă şi maşină

Declaraţia de avere a ministrului Sănătăţii, Attila Cseke, este una săracă. El nu are nici casă şi nici maşină, nu deţine bijuterii şi nici obiecte de artă şi de cult pe numele său, potrivit declaraţiei de avere pe ultimul an fiscal încheiat, publicată pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS). Demnitarul are pe numele său doar un teren de 1.030 metri pătraţi, la Oradea. În 2011, Cseke şi-a deschis două conturi la Bancpost, unde are în total aproape 133.000 de lei. Demnitarul mai are, din 2005, un cont la Raiffeisen, în care deţine 7.891 de euro, iar din 2010, la BCR, 126.000 de lei, într-un fond de investiţii sau un echivalent. În calitate de ministru, Cseke a câştigat în total 56.406 lei, sumă aproape egală cu veniturile trecute în precedenta declaraţie.