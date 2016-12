Ministrul Agriculturii, în vizită oficială în Iran

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Achim Irimescu, efectuează în perioada 18-21 septembrie 2016 o vizită oficială în Iran, unde se va întâlni cu omologul său, Mahmoud Hojjati.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort remis duminică, programul include mai multe vizite în teren.

Achim Irimescu a declarat miercuri, la Vaideeni, unde a participat la cea de-a doua ediție a Târgului de animale, că își dorește o bursă electronică în cadrul târgului, pentru ca România să se alinieze cu acest tip de comerț și în acest domeniu altor țări.

"Este foarte important că am redeschis piața turcă și urmează să mergem în Iran pentru discuții pentru extinderea exportului. Este foarte important să popularizăm comerțul cu carne de oaie, nu doar cu animale, pentru că această carne, cea de oaie, este foarte sănătoasă și să facem un program de promovare și pentru Uniunea Europeană, deoarece are un mare deficit de carne de ovină. Și nu e normal să se importe carne de oaie din Noua Zeelandă, atâta timp cât România a fost renumită în creșterea și valorificarea în acest domeniu zootehnic. Nu e normal nici ca în România să se consume doar 2 kg de carne de oaie pe an, pe membru, față de Islanda, unde cantitatea este de 22 de kg", a mai spus ministrul Agriculturii.

În vederea creșterii exportului de ovine și caprine în țări terțe, România implementează un program de creștere a rezistenței ovinelor la scrapie care constă în testarea berbecilor și mioarelor în vederea identificării animalelor rezistente la această boală și eliminarea celor susceptibile.

Potrivit datelor MADR, efectivele de ovine din România la 30 iunie 2016 se cifrau la 15.104.691 capete, iar cele de caprine la 2.108.042 capete.