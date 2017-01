Ministrul Agriculturii încurajează cultivarea plantelor modificate genetic

În cadrul periplului naţional de promovare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, a fost prezent ieri, la Constanţa, în încercarea de a-i convinge pe agricultori să depună proiecte pe fonduri europene. După o întîrziere de cîteva ore faţă de orarul stabilit, timp în care şefii liberali ai serviciilor descentralizate constănţene s-au înghesuit să-l vadă pe Remeş, ministrul a început conferinţa cu prezentarea beneficiilor pe care le-ar putea aduce agriculturii \"infuzia\" europeană de peste 8 miliarde de euro. Remeş a precizat că agricultorii români care vor depune proiecte viabile vor beneficia de \"cei mai ieftini bani\", şi cu toate că Bruxelles-ul nu a dat încă un răspuns asupra modalităţilor de finanţare, nu înseamnă că România ar putea pierde din cota alocată. \"Am transmis programul naţional de dezvoltare rurală spre aprobare la jumătatea acestui an, iar veştile pe care le-am primit sînt bune, ceea ce înseamnă că există posibilitatea să primim dosare pe măsuri chiar din acest an. În septembrie, vom avea comentariile scrise la măsurile pe care ne vom orienta. Cel mai probabil, în a doua parte a lunii octombrie, solicitanţii vor putea depune proiectele\", a declarat Remeş. Avînd în vedere că PNDR va asigura fonduri nerambursabile record pentru economia românească, oficialii Ministerului Agriculturii susţin că banii europeni vor fi orientaţi cu precădere în sectorul agricol şi cel silvic, mediu şi zonele rurale. Suma alocată prin PNDR pentru 2007 se ridică la 750 milioane euro, din fondurile totale prevăzute pentru perioada 2007-2013, bani care vor trebui cheltuiţi pînă în 2009. Cît priveşte programul SAPARD, ministrul Agriculturii a precizat că România va continua modernizarea şi restructurarea sectorului agroalimentar, în special pentru creşterea calităţii vieţii în mediul rural. \"Acest program a devenit unul etalon în dezvoltarea agricolă a ţării, România reuşind în timp să depună foarte multe proiecte pe astfel de fonduri. În acest sens, insistăm pe ideea ca dosare să fie depuse pe modernizarea exploataţiilor agricole\", a declarat Remeş.

Cu toate că a evitat să formuleze un punct de vedere asupra efectelor catastrofale ale secetei, în special din perspectiva exploziei preţurilor la utilităţi, pe motiv că \"nu putem fixa administrativ tarifele pe piaţă\", Remeş a explicat că prioritar este programul înfiinţării culturilor de toamnă. \"Este un punct slab faptul că în momentul de faţă România este importator la toate categoriile de de produse agricole şi alimentare. Avem productivitate redusă din cauza tehnologiei mai puţin avansate, însă în această toamnă trebuie să acordăm o atenţie deosebită înfiinţării culturilor agricole pe o suprafaţă de 2.750.000 de hectare\", a afirmat Remeş. Chiar dacă intrarea ţării noastre în UE atrage fonduri uriaşe în toate domeniile de activitate, ministrul Agriculturii s-a declarat un mare susţinător al creşterii eficienţei economice prin încurajarea cultivării plantelor modificate genetic. \"Nu am niciun fel de reţinere să cultivăm aceste organisme modificate genetic în România, mai ales că acest lucru este o obişnuinţă în multe state europene. Chiar mă zbat pentru acest lucru, întrucît aşa vom fi mai eficienţi din perspectiva cîştigurilor pentru agricultură\", a precizat Remeş.