Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe (AGROSTAR), Niculae Ştefan, susţine că ministrul Agriculturii, Mihail Dumitru, arată din nou că nu are nimic în comun cu agricultura. “Ministrul Agriculturii trăieşte pe altă planetă. Prin declaraţia pe care a dat-o despre “Primul Siloz”, Mihail Dumitru ne mai arată încă o dată, nouă agricultorilor, că nu are ce căuta la conducerea destinelor agriculturii româneşti”, a declarat preşedintele AGROSTAR. Programul “Primul Siloz” nu ţine cont de nevoile şi problemele cultivatorilor, a continuat acesta. “Preţul cerealelor este impus de firmele care administrează silozurile din program, agricultorii fiind dezavantajaţi din start. De asemenea, ministrul să se ducă să verifice personal preţul de depozitare al cerealelor. Costurile nu pot fi suportate de agricultori, care abia supravieţuiesc. Acest lucru este ştiut în ţările civilizate unde depozitarea este subvenţionată de stat”, a mai declarat Ştefan. Ministrul Agriculturii a declarat recent că preţul ridicat al grâului din acest an a transformat \"Primul siloz\" într-un program neatractiv, întrucât producătorii nu mai doresc să depoziteze cerealele, ci să le vândă la o valoare foarte mare. \"Programul este în derulare, se desfăşoară, dar în anii în care preţul la produsele agricole este foarte ridicat nu este un program atractiv\", a precizat Dumitru.