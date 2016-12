Ministrul “blogger” Udrea spune că e pregătit să-şi înfrunte adversarii politici

Ministrul Turismului, Elena Udrea, afirmă, într-o postare pe blogul personal, că este pregătită să îi înfrunte, joi, la audierile din comisia de anchetă, pe adversarii săi politici, opinînd totodată că este vorba de o comisie politică, ce nu are nimic de-a face cu grija pentru respectarea legii: “Asta deoarece cred în controlul parlamentar asupra Executivului şi în libertatea presei. Chiar dacă actualul Parlament şi mass-media riscă să intre în istorie, cu cazul subsemnatei, la capitolul “în democraţie, aşa ceva nu se face”“. Ea menţionează că în ultima săptămînă a asistat, “stupefiată”, la zeci de ore de dezbateri legate de persoana sa şi “la tone de minciuni şi calomnii” lansate exclusiv cu scopul de a o compromite. Potrivit acesteia, membrii comisiei s-au transformat în “staruri de televiziune” şi, “cu feţe de procurori”, au lansat nu doar asupra sa, ci şi asupra funcţionarilor din minister “o ploaie de acuzaţii” mincinoase: “Ba că nu le-am trimis documentele solicitate, deşi corespondenţa dintre noi şi comisie dovedeşte contrariul, ba că doi funcţionari s-au sustras anchetei, deşi aceştia erau în concediu şi au fost chemaţi la comisie miercuri după-miaza pentru joi. Mai apoi, deşi mandatul lor se referă la acţiunile de promovare întreprinse de minister, au început să discute despre perdele, jaluzele, pixuri, consultanţă juridică etc, insinuînd că am fi cheltuit sume fabuloase, care nu au nicio legătură cu realitatea. După şueta cu ziarişti au urmat audierile angajaţilor ministerului, iar aceştia din urmă s-au comportat ca nişte adevăraţi profesionişti, răspunzînd cu claritate tuturor întrebărilor membrilor comisiei”. Ministrul susţine că, după ce s-a anunţat că membrii comisiei vor audia şi alţi funcţionari din minister, că o vor audia şi pe ea, că vor cere şi alte documente, preşedintele “Comisiei Vanghelie” a ieşit în faţa camerelor de luat vederi şi a anunţat concluzia anchetei, anume că toate cheltuielile de publicitate încheiate de minister nu ar fi avut bază legală, “în ciuda faptului că ancheta pare a fi în desfăşurare”: “Asta în ciuda faptului că directoarea economică tocmai explicase baza legală a respectivelor cheltuieli. Urmarea firească: plîngere penală pentru abuz în serviciu şi pentru calomnie”. Pe de altă parte, preşedintele PD-L Cluj, deputatul Daniel Buda, i-a cerut, ieri, în mod public, preşedintelui comisiei parlamentare de anchetă în cazul Udrea să îşi dea demisia din funcţie, dar şi din comisie, pentru că s-a “antepronunţat asupra vinovăţiei ministrului Turismului”.