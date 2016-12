Contextul zbuciumat de la Marea Neagră, generat de conflictul din Ucraina, ține în gardă Alianța Nord-Atlantică și partenerii ei strategici. Ministrul britanic al Apărării, Michael Fallon, a avut, ieri, o întrevedere cu ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, în urma căreia înaltul oficial occidental l-a asigurat pe omologul său român că Marea Britanie va participa cu trupe în cele două comandamente NATO care vor funcționa în România. Ministrul britanic a declarat, cu această ocazie, că împărtășește îngrijorarea României privind securitatea la Marea Neagră. „I-am promis domnului ministru că vom fi împreună cu trupe în cele două comandamente care vor fi stabilite pe teritoriul României şi am salutat angajamentul pe care domnul ministru şi l-a luat să susţină Marea Britanie în rolul de naţiune-cadru pe care şi-l va asuma începând cu 2017. De asemenea, am împărtăşit îngrijorarea pe care România o are în ceea ce priveşte securitatea la Marea Neagră”, a spus oficialul britanic. El a mai anunțat că unul dintre cele mai noi distrugătoare ale Marinei Regale Britanice se va afla la Constanţa în luna octombrie și a mai subliniat faptul că scutul antirachetă din România este o instalație defensivă.

MILITARI BRITANICI LA EXERCIȚIILE DIN ROMÂNIA Pe de altă parte, ministrul Mircea Duşa a declarat, după întâlnirea avută cu Michael Fallon, că a discutat cu acesta despre situaţia politico-militară din zonă și că a fost abordată și tema creşterii bugetului alocat Apărării la 2%, pentru a asigura înzestrarea şi modernizarea Armatei Române. După întrevederea cu Dușa, Michael Fallon s-a întâlnit și cu premierul Victor Ponta, la Palatul Victoria, și i-a prezentat acestuia interesul pentru consolidarea dialogului strategic cu România și pentru extinderea cooperării, inclusiv prin participarea militarilor britanici la exercițiile găzduite de România. Două centre de comandă şi control ale NATO vor fi înfiinţate în România, iar acolo vor activa militari români, dar şi soldați din alte state membre. Cele două structuri vor funcţiona în Bucureşti, începând cu 2016, respectiv 2018. Conflictul din Ucraina și anexarea Crimeei de către Moscova au stârnit îngrijorări serioase în rândul mai multor țări europene. În același context tensionat din regiune, în urmă cu doar câteva zile, Ministerul rus de Externe a acuzat Republica Moldova că încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului și că promovează o politică discriminatorie față de presa din Rusia. Asta după ce Guvernul de la Chișinău i-a declarat indezirabili și le-a interzis accesul în țară pe o perioadă de 5 ani directorului trustului guvernamental Russia Today și lui Andrei Kondrasov, realizatorul filmului „Crimeea. Drumul spre patrie”.