Ministrul britanic de Interne, pus în dificultate de un român

Theresa May, ministrul britanic de Interne, se confruntă cu presiuni pe tema securităţii graniţelor britanice, după ce s-a aflat că un român suspectat de crimă a reuşit să intre în Marea Britanie de două ori. Mihai Milea, în vârstă de 27 de ani, este căutat de autorităţile române, după ce un bărbat de 71 de ani a fost strangulat şi i s-a tăiat gâtul, în timpul unui jaf în mai anul trecut, potrivit cotidianului britanic ”The Sun”. Românul a fugit în Marea Britanie, unde a atacat un bărbat, Martin Wilson, în Notting Hill, în timpul unui jaf. După ce a fugit din Marea Britanie, a reuşit să intre din nou pe teritoriul britanic şi a fost arestat într-un hostel. A fost închis pentru şapte ani şi două luni, iar acum este vizat de extrădarea în România. Aceste dezvăluiri sporesc presiunile asupra ministrului britanic de Interne. Parlamentarii din comisia pentru afaceri interne urmează să îl audieze pe Brodie Clark, fostul şef al forţelor de frontieră britanice, care a demisionat în condiţiile unei dispute cu May. Clark a fost suspendat, fiind acuzat că a permis controale mai relaxate la graniţe, dincolo de un plan autorizat de Theresa May. Clark a negat acuzaţia.