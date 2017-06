Ministrul Cuc despre greva de la ROMATSA: Presiunea pe vacanța românilor este nejustificată

Ministrul Transporturilor, Alexandru Cuc, a declarat, vineri, că monitorizează situația de la ROMATSA, unde sindicaliştii au anunțat declanșarea unei greve în toate subunitățile de la nivelul companiei, începând din 30 mai, precizând că presiunea pusă pe minivancaţa de Rusalii este nejustificată. „Monitorizez foarte atent situația de la ROMATSA. Dar un lucru este cert: eu nu lucrez sub presiune sub nicio formă! Am avut întâlniri înainte de greva inițială, de acum două săptămâni, cu reprezentanții sindicatului de la ROMATSA. Și-au prezentat doleanțele care țin de partea ministerului și ce poate rezolva ministerul. Am stabilit un calendar foarte clar, pe care noi ni l-am asumat, ca minister, dar, pe de altă parte, mi se pare că această presiune care o pun membrii sindicatului de la ROMATSA pe minivacanța românilor care este în perioada următoare este nejustificată. Cu atât mai mult cu cât cred că știți cu toții care sunt salariile controlorilor de trafic de la ROMATSA, vorbim de un salariu mediu de 21 de mii de lei”, a declarat ministrul Transporturilor, Alexandru Cuc.

El a precizat că este deschis dialogului, dar sindicaliștii ar trebui să vină cu „lucruri clare” și nu cu „ambiții de pe urma cărora să aibă de suferit românii”. „Eu sunt un om deschis dialogului și cu mare drag, la fel cum i-am primit de două ori înainte de prima grevă de avertisment, îi primesc și acum. Dar să vină cu revendicări clare. Dânșii vorbesc de planul de performanță. Bineînțeles, planul de performanță a fost elaborat tot de către cei din ROMATSA. Urmează ca noi, ministerul, să transmitem datele către Eurocontrol și către Comisia Europeană, lucru pe care l-am și făcut deja. Deci noi ne-am încadrat în calendarul pe care l-am stabilit cu cei de la ROMATSA. Mai departe, eu cred că nu trebuie să ne facem niște ambiții de pe urma cărora să aibă de suferit românii”, a mai afirmat ministrul Transporturilor.

Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR) a transmis, joi, o notificare prin care a anunţat „hotărârea de a declara greva propriu-zisă la nivelul RA ROMATSA, toate subunităţile, începând cu data de 30 mai 2017, ora 9.00”. Semnalând mai multe disfuncţionalităţi în derularea activităţilor de control al traficului aerian, inclusiv „dispariţia unor aparate de zbor de pe radare”, dar şi faptul că negocierile cu conducerea ROMATSA au eşuat, sindicatul ATSR notifică decizia de a trece la greva generală din 30 mai, cu termen nelimitat. „Pe timpul grevei, va fi asigurată mai mult de o treime din activitatea normală a ROMATSA”, precizează sindicatul, în notificarea transmisă. Organizatorii grevei reamintesc patronatului că în ultimul an au avut loc mai multe negocieri, însă principalele probleme semnalate nu au fost soluţionate.