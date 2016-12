Ministrul Culturii Vlad Alexandrescu acuză membri ai Guvernului de acțiuni de intimidare

Vlad Alexandrescu, ministrul Culturii, a acuzat membri ai Guvernului de acţiuni de intimidare prin intermediul unei scrisoari trimise "în spiritul transparenței" către Grupul pentru Dialog Social (GDS), care a fost publicată integral şi în exclusivitate pe site-ul digi24.ro, sâmbătă, 30 aprilie.

"Prin multe decizii și acțiuni ale mele, am deranjat grupuri de interese foarte variate. Unele au fost foarte vizibile, cum ar fi interesele de la Roșia Montană sau de la Cathedral Plaza din București. Ele mi-au adus încercări directe de intimidare, am fost chemat in Parlament să dau socoteală, sunat de oameni politici. Când am oprit dărâmarea casei Nanu-Muscel din Piața Romană, am fost sunat chiar de un coleg de Guvern, cu intimidare directă", susţine Vlad Alexandrescu în scrisoarea trimisă către Grupul pentru Dialog Social (GDS).

"Faptul că, în mai multe ședințe de Guvern, m-am pronunțat în favoarea retragerii imediate a titlurilor de doctor în cazuri de plagiat notorii (...) mi-a adus o adversitate rece a acelor miniștri care erau implicați", mai spune ministrul, referitor la cazurile de plagiat în obţinerea anumitor diplome.

"În momentul de față, cred că o reacordare a încrederii Prim-Ministrului în mandatul meu și în reforma pe care am început-o ar fi singura cale prin care aceste reacții ar putea fi stopate, măcar pentru o perioadă", a mai spus Alexandrescu, în finalul scrisorii.

În cursul zilei de vineri, 29 aprilie, Vlad Alexandrescu a anunţat într-un mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook că a convenit cu premierul Dacian Cioloş să nu-şi depună demisia înaintea sărbătorilor de Paști. În acel mesaj, Alexandrescu mulţumeşte "tuturor pentru susținerea din ultimele zile", referindu-se la "manifestațiile de stradă", "numeroasele comentarii de pe rețelele de socializare" și la "petițiile în favoarea rămânerii" sale ca Ministru al Culturii.

"Din toate acestea am înțeles că reforma pe care am început-o în domeniul culturii are o largă audiență și răspunde unei așteptări generale de înnoire în sectorul cultural. În momentul de față continuarea acestei reforme este periclitată (...) Cred că împreună cu echipa mea și cu toți cei care îmi împărtășiți viziunea putem și trebuie să ne impunem", a mai declarat Vlad Alexandrescu prin Facebook.

Amintim că Ministrul Culturii Vlad Alexandrescu şi-a anunţat demisia miercuri, 27 aprilie, tot pe pagina sa de Facebook, după ce premierul Dacian Cioloş i-a cerut să renunţe la funcţie, decizia venind pe fondul scandalului de la Opera Naţională Bucureşti.