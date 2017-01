Ministrul Educaţiei, acuzat de abuz în funcţie şi încălcarea procedurilor legale

Fostul director al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare (SNEE), Adrian Stoica, care a fost demis de ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, ca urmare a faptului că un jurnalist de la ziarul „Adevărul” a primit un plic cu subiectele la proba de istorie a testelor naţionale de anul trecut, a declarat că demnitarul s-a grăbit să ia o decizie în privinţa sa. Stoica a mai spus că decizia a fost o eroare pentru că atît ancheta Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEdC), cît şi cea a procurorilor, au concluzionat că directorul SNEE este nevinovat. "Aş vrea să văd dacă domnul ministru Hărdău are curajul să recunoască public faptul că a greşit, atunci cînd m-a demis. Poate că a fost dezinformat sau că nu a avut răbdare să vadă rezultatul anchetei, dar procedura a fost ilegală deoarece, legal, trebuia să mă suspende pînă la finalizarea anchetei şi, în funcţie de rezultatul acesteia, să ia o decizie", a declarat ieri, fostul director al SNEE. El a mai spus că deşi iniţial ministrul Hărdău a spus, în mod repetat, că Adrian Stoica este vinovat de respectivul incident, în raportul trimis Parchetului, nu există nicio astfel de incriminare. "La trei zile după demiterea mea de către ministru, MEdC a început ancheta administrativă şi a finalizat-o după aproape o lună. Raportul are 32 de pagini, plus alte aprox. 70 de pagini anexe şi mă găseşte nevinovat. Practic, numele meu nici nu este menţionat în acest raport! Deşi a promis că îl va face public, ministrul Hărdau l-a ascuns opiniei publice sub motivaţia puerilă că l-a predat Parchetului General. Acesta n-a solicitat niciodată ministerului să facă un astfel de raport, a fost iniţiativa ministerului (cum era şi firesc) şi tot firesc este ca domnul Hărdău să-l dea publicităţii, fiind o anchetă adminstrativă, realizată de o instituţie publică. În realitate, raportul este ţinut secret deoarece demonstrează nevinovăţia mea şi abuzul de a fi demis pentru (atenţie!) «grave abateri în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu». Care abateri? Cine le-a demonstrat?", s-a întrebat Stoica.

Acum este în derulare, la Tribunalul Bucureşti, procesul intentat de fostul director Ministerului Educaţiei şi ministrului Hărdău. Dacă va cîştiga procesul, ministrul Educaţiei va fi obligat să-l repună pe Stoica în fruntea SNEE, să-i plătească salariul de director de la data demiterii, dar şi a altor drepturi pierdute prin demiterea ilegală. Fostul director al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare, Adrian Stoica şi inspectoarele Georgeta Creţu şi Rozalia Doicescu, toţi angajaţi ai MEdC au fost acuzaţi de neglijenţă în serviciu. Anchetatorii au stabilit că Adrian Stoica nu a cauzat un prejudiciu prin fapta sa, deoarece el şi-a îndeplinit obligaţiile de a-i informa pe angajaţii săi cu privire la măsurile care trebuiau luate în desfăşurarea examenului de capacitate. Referitor la faptele celor două inspectoare, nici în sarcina acestora nu putea fi reţinută învinuirea, deoarece nici ele nu au cauzat un prejudiciu. Singura culpă care a fost reţinută în sarcina lor, potrivit rezoluţiei procurorilor Parchetului Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, a fost cea referitoare la faptul că subiectele au trebuit refăcute, ceea ce a necesitat cheltuieli de aprox. opt milioane de lei vechi, pentru redactare, xeroxare, cumpărare de plicuri.