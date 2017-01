Ministrul Educației, Mircea Dumitru, colaborator al Securității?

Ministrul Educației, Mircea Dumitru, e declarat, marți, că nu a fost colaborator al Securității și nu a făcut poliție politică, așa cum se arată într-un articol apărut azi în presa scrisă. Mai mult, ministrul spune că este vorba și de o calomnie și se gândește să-și apere onoarea în instanță.

”Știrea este complet falsă, nu am fost colaborator al Securității, nu am făcut poliție politică, nu am fost membru al Securității”, a spus ministrul Educației, Mircea Dumitru, marți, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Mai mult, ministrul spune că are și adeverință de la CNSAS că nu a făcut poliție politică.

”Nu avea cum să descopere așa ceva, din moment ce nu am fost membru al Securității. Mai mult, am și adeverință de la CNSAS, în care se spune foarte clar că nu am făcut poliție politică și nu am fost colaborator. A fost eliberată acum mai mulți ani, când am fost rector la universitate. Este o știre falsă”, a explicat Mircea Dumitru.