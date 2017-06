Ministrul Educaţiei: Personal, susţin vaccinarea elevilor

Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat, joi, la Arad, susţine vaccinarea elevilor, dar că nu a discutat cu ministrul Sănătăţii în ceea ce priveşte afişarea numelor copiilor vaccinaţi sau nevaccinaţi în şcoli.

Referindu-se la propunerea Ministrul Sănătăţii de a fi afişate numele copiilor vaccinaţi sau nevaccinaţi în şcoli, ministrul Educaţiei, Pavel Năstase a declarat că în nume personal susţine vaccinarea elevilor şi că în alte ţări, „nu au voie copiii să intre în şcoală dacă nu sunt vaccinaţi.

„Nu am discutat acest lucru (cu ministrul Sănătăţii - n.r.) pentru că nu intră în atribuţiile Ministerului Educaţiei Naţionale, e o problemă a Ministerului Sănătăţii, e o problemă de sănătate publică pe care o rezolvă ministrul Sănătăţii. Dacă mă întrebaţi, nu în calitate de ministru, ci personal, eu cred că vaccinarea - mai ales după cele întâmplate, şi am văzut sunt circa 20 de copii care au murit de rujeolă- peste tot în lume există o atitudine de acceptare a acestor vaccinuri, la noi în România, am observat o reacţie de contra, mai ales din partea părinţilor", a declarat, joi, ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, la Arad.

Năstase a preciuat că decizia vaccinării copilului aparţine familiei, „chiar dacă Guvernul, Ministerul Sănătăţii, oferă facilităţi, şi trebuie să le ofere, decizia de a se vaccina sau nu aparţine familiilor”, adăugând că există ţări, printre care şi SUA, unde elevii nu au voie copiii să intre în şcoală dacă nu sunt vaccinaţi.

Până la ora transmiterii știrii, s-au înregistrat 25 cazuri de decese în România din cauza rujeolei, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă până pe 5 mai fiind de 5.290.