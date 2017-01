Ministrul Educaţiei s-a angajat să cumpere lumînări pentru şcolile fără energie electrică

Prezent vineri la Vaslui, ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, a declarat, într-o conferinţă de presă, că responsabilitatea pentru lipsa energiei electrice din şcoli nu-i aparţine, ci este o problemă pe care ar trebui să o rezolve autorităţile locale. “Electrificarea nu-mi aparţine mie, ci lui Lenin. Aşa că nu este problema mea, ci strict a autorităţilor locale. Dacă vreţi, voi da bani pentru a se cumpăra lumînări pentru şcolile unde nu este lumină”, a declarat Hardău, iritat de întrebarea ziariştilor privind lipsa energiei electrice în unele unităţi şcolare. Este o altă declaraţie şocantă a ministrului Educaţiei după ce, la videoconferinţa de marţi, a declarat că nu este de acord cu retrocedarea, de nici un fel a imobilelor în care funcţionează unităţi de învăţămînt. Ulterior a revenit şi a nuanţat declaraţia spunînd că „nu este de acord cu schimbarea destinaţiilor acestor imobile“. Faptul că Ministrul Educaţiei are nevoie de lumînări, nu este o noutate avînd în vedere că în acest an a fost “îngropată” credibilitatea în sistemul de învăţămînt din cauza scandalurilor la toate examenele naţionale generate de sustragerea subiectelor atît la testele naţionale, la bacalaureat cît şi la concursul de titularizare a cadrelor didactice. Jalnic este că omul politic Hărdău, numit într-o funcţie de mare responsabilitate, a aruncat problema în “grădina lui Lenin”. O vorbă din popor spune că “despre morţi numai de bine”, iar problemele trebuie rezolvate de vii. Dacă ministrul cumpără lumînări mai are de pus cruce învăţămîntului, mai ales că în mai multe rînduri şi cadrele didactice i-au cerut să demisioneze pentru aberaţiile pe care le-a rostit în public la adresa corpului profesoral. Dacă ministrul Sănătăţii are nume de “cod” Contabilul sănătăţii româneşti, Hărdău a devenit după numeroasele declaraţii privind corupţia din sistemul pe care îl conduce, miliţianul învăţămîntului românesc. Fiind preocupat să facă poliţie în învăţămînt, rezolvă problemele stringente ale educaţiei apelînd la un ţap ispăşitor, în cazul electrificării şcolilor, Lenin. Pînă la găsirea unor soluţii de către autorităţi pentru a racorda instituţiile de învăţămînt la reţeaua electrică, ministrul Educaţiei le-a transmis conducerilor inspectoratelor şcolare să cumpere grupuri electrogene. În caz contrar, unităţile în cauză va trebui să apeleze la lumînările ministrului Mihail Hardău, însă, trebuie să vină fiecare cu coliva lui pentru că ministrul s-a angajat să finanţeze doar achiziţionarea de lumînări.