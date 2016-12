Ministrul Educației taie trei zile din vacanța de vară?

Deși industria din Turism a spus în repetate rânduri că în realizarea structurii anului școlar ar trebui să se țină cont și de acest sector, care contribuie la Produsul Intern Brut la României, ministrul Educației, Adrian Curaj, a făcut marți un anunț care i-a enervat pe cei care reprezintă patronatele din Turism. Astfel, deși anul școlar următor va începe la 15 septembrie, elevii vor fi invitați mai devreme cu 3 zile la școală pentru... povești de vacanță. Astfel, tinerii se vor întoarce mai devreme în bănci, fapt care va scurta concediile turiștilor din România, provocând pierderi industriei.

Nu mai departe de săptămâna trecută, litoralul românesc a găzduit o întâlnire cu un grup senatorial din Parlamentul României în care au discutat despre problemele cu care se confruntă turismul din țara noastră, în care s-a discutat și despre structura anului școlar a cărui modificare a produs pierderi industriei. La nici o săptămână, ministrul Educației, Adrian Curaj, a anunțat că deși deschiderea festivă a viitorului an școlar va avea loc pe 15 septembrie, elevii vor fi chemați la școală cu 3 zile mai devreme, pentru... povești de vacanță. ”Copiii vor fi invitați la școală pe 12 septembrie, pentru povești de vacanță. Pe 15 septembrie o să începem școala obișnuită. Deci, un fel de școală altfel, neobligatorie, dar ce frumos este să spui povești, iar intrarea aceasta în școală va fi naturală. 12 este o zi de luni. 15 va fi începutul școlii și sperăm că vor mai fi mici ingrediente referitoare la școala altfel”, a spus ministrul. Reprezentații industriei turismului sunt extrem de nemulțumiți de ideea avansată de ministrul Educației. ”Eu sper să nu îl apuce 15 septembrie pe acest ministru. În ultima perioadă, dar și la întâlnirea de săptămâna trecută am spus că ne dorim dacă nu se poate să se întâmple ca în alte țări, unde anul școlar începe la 1 octombrie, ca școala să înceapă pe 15 septembrie și să se încheie pe 15 iunie”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prim-vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), Nicolae Bucovală. Acesta a precizat că în acest fel, elevii ar avea cele 3 luni de vacanță, dând posibilitatea și turismului să funcționeze. ”Turismul a fost declarat în Parlament domeniu de importanță națională, însă acest lucru nu se vede în măsurile luate de parlamentari și de Guvern. Aceste schimbări ale structurii anului școlar, de la un an la altul afectează nu doar turismul de litoral, și ci pe cel montan. Astă iarnă, au fost mulți turiști care și-au anulat vacanțele la ski rezervate din timp pentru că s-a modificat perioada vacanțelor”, a explicat Bucovală. Reprezentanții patronatelor din turism spun că deși au încercat să obțină sprijinul Ministerului Educației în acest sens, însă au primit un răspuns evaziv, în care li se transmitea că Educația este mai importantă decât turismul românesc. ”Vedem în fiecare zi care este calitatea tinerilor care ies din sistemul de învățământ. Noi căutăm elevi care să vină în practică și nu prea găsim. Eu nu înțeleg de ce ministrul Curaj nu se așază la masă cu sindicatele din învățământ, cu cei din economie și industrie și acolo să se ia decizii, pentru că Învățământul trebuie îndreptat către industrie”, subliniază Bucovală. Până atunci, turismul românesc plânge!