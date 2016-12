Ministrul Fondurilor Europene o acuză pe fosta șefă a ANRMAP de pagube de un miliard de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a lansat, astăzi, acuzații grave la adresa Cristinei Trăilă, fosta șefă a Autorității Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP). Invitat la DCNews Live, Eugen Teodorovici a acuzat fosta conducere a ANRMAP de producerea unor "pagube de aproape un miliard de euro" României. "ANRMAP a cauzat României pagube de aproape un miliard de euro. Acest lucru nu trebuie uitat. Deci acest ANRMAP, prin personalul și conducerea sa, a cauzat României pagube însemnate", a spus ministrul Fondurilor Europene. "Doamna Trăilă, să spunem numele. Despre dânsa vorbiți?", a intervenit jurnalistul Val Vâlcu. "Despre dânsa vorbesc și întreaga sa echipă. De asta spun că Legea răspunderii ministeriale trebuie aplicată și nu trebuie să se teamă nimeni de lucrul acesta", a replicat senatorul PSD. "Deci doamna Trăilă a cauzat pagube de un miliard de euro?", a continuat analistul Bogdan Chirieac. "Noi, ca stat, am primit din partea Comisiei Financiare, ca urmare a ceea ce ANRMAP a introdus în sistem", a răspuns ministrul. "Păi ANRMAP a respectat legea. Așa a dat Parlamentul legea ...", a punctat Bogdan Chirieac. "Păi cum? ANRMAP are rol de reglementare. Putea să vină cu orice propunere legislativă, să fie în armonie cu cele europene, cu norme de aplicare și cu totul. Nu este problema de legislație, ci de interpretare a legislației. Deci o spun cu toată răspunderea: ANRMAP, prin ceea ce a făcut în sistem anii trecuți, a dus inclusiv la suspendarea programelor operaționale. Deci efectele sunt mult mai mari și mai greu de comensurat. Pe lângă stoparea a 98% din finanțarea europeană pentru România, corecții financiare spre un miliard de euro, mai sunt și alte lucruri, pentru că primarul a făcut o licitație pe baza a ceea ce i-a aprobat sistemul, în speță ANRMAP. Comisia a venit, a dat corecție financiară, noi, ca stat, am preluat această corecție financiară la bugetul de stat, pentru că altfel omoram tot ce înseamna primării, autorități contractante. Efectiv le distrugeam. A fost o culpă a statului. Eu îi spun prețul pe prostie. Acesta este un preț pe care România îl plătește și efectele se văd până astăzi, pentru că toate proiectele aprobate până în octombrie 2011 sunt purtătoare de corecții financiare până la închiderea lor, adică până în anul 2015. Noi plătim și astăzi aceste corecții", a conchis Eugen Teodorovici.