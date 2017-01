Ministrul francez de Interne îi critică din nou pe români

Ministrul francez de Interne, Claude Gueant, a criticat duminică, la postul de televiziune BFMTV, infracţiunile comise de români în Franţa, în special în condiţiile în care mulţi delincvenţi folosesc copii, dar a dat asigurări că nu stigmatizează romii. ”La Paris şi, din păcate, nu numai la Paris, ne confruntăm de câţiva ani şi anul acesta cu o recrudescenţă importantă a infracţiunilor comise de români. Este vorba de o infracţionalitate deosebit de crudă, pentru că foloseşte mult copii. Am fost la Strasbourg, săptămâna trecută, am aflat ceva ce nu ştiam: familiile îşi vând fetele cu 120.000 de euro pe an, pentru ca acestea să se ocupe de furturi. Trebuie să dea înapoi cei 120.000 de euro în decurs de un an. Nu am rostit niciodată cuvântul romi”, a subliniat ministrul. Gueant a lansat, la începutul lunii septembrie, o ofensivă împotriva infracţionalităţii române, precizând că o persoană din 10 deferită justiţiei din Paris este de origine română. Noul şef al biroului francez pentru imigraţie şi integrare, Arno Klarsfeld, a sosit, ieri, la Bucureşti, pentru o vizită de trei zile, în vederea susţinerii unor proiecte de reinserţie a populaţiilor rome.