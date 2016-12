Ministrul Funeriu, la nivel declarativ…

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a accentuat, la deschiderea noului an şcolar, asupra necesităţii de modernizare a programei şcolare, în paralel cu creşterea resurselor materiale alocate învăţământului şi cu reorganizarea sistemului pe alte baze. El a vorbit şi despre lipsurile cu care se confruntă învăţământul românesc, „lipsuri pe care le văd toţi românii, nu doar ministrul Educaţiei”, după cum a punctat el. “În primul rând, chiar dacă infrastructura este mult mai bine pregătită decât în anii trecuţi, chiar dacă calitatea resursei umane a crescut în mod evident - spre exemplu vă pot spune că avem 60% mai puţine norme ocupate de cadre didactice necalificate - trebuie în primul rând să modernizăm curricula, adică programa şcolară, şi de aceea am început un demers în acest sens, astfel ca anul şcolar viitor să înceapă sub cu totul alte auspicii. Apoi, resursele materiale trebuie în mod evident sporite”, a declarat ministrul Educaţiei. Pe de altă parte însă, el a spus că oricâte resurse materiale s-ar pune la dispoziţie, acestea nu pot fi utilizate corect din cauza proastei organizări a sistemului de învăţământ. „De aceea, sporirea resurselor materiale trebuie să meargă mână în mână cu reorganizarea, cu organizarea pe baze sănătoase a sistemului. Iar pentru ca să funcţioneze în parametri normali, orice trebuie să aibă o resursă umană care să fie foarte bine pregătită, corect selectată şi bine răsplătită. Însă, din păcate, în România niciuna dintre cele trei caracteristici nu a fost atinsă în ultimii 20 de ani”, a adăugat ministrul Daniel Funeriu. Ne întrebăm, oare prin “sporirea resurselor materiale”, ministrul de resort se gândeşte la păpuşile cu handicap în valoare de aproape 3.000.000 de euro?